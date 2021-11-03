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Клетчатый гардероб. Главный модный тренд сезона осень-зима 2021/2022

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Фото: Getty Images | Показ бренда ЛеБрум

В этом сезоне клетчатым может быть буквально все — от одежды до аксессуаров

Большинство из нас, выбирая единицы одежды на осень и зиму, фокусирует внимание на монохромных решениях, которые несложно сочетать с другими вещами и с которыми сочетается большинство моделей обуви. Однако, даже признанные модницы, иной раз, забывают о клетке — безусловной классике на все времена. Ведь именно клетчатые вещи давно стали, своего рода, визитной карточкой Шотландии.

В наступившем сезоне осень-2021 клетка оказалась на пике популярности, а в ближайшие дни перекочует в основные зимние тенденции. Причем клетка актуальна всех видов: крупная и мелкая, черно-белая или цветная, а-ля шахматная доска и классическая шотландка. Одним словом, в этом сезоне клетка имеет право на разнообразие. Допускается даже сочетать в образе клетчатые вещи разной расцветки.

Верхняя одежда в клетку

Клетчатое пальто или тренч – отличная альтернатива пуховику, дубленке, или меховому пальто, а также однотонному пальто. Инфлюэнсеры уже обзавелись клетчатыми пальто, а дизайнеры продемонстрировали самые яркие образы на главных Неделях моды.

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Фото: Instagram viviennewestwood
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И к слову, гости показов также демонстрировали яркие образы в клетку.

Костюм в клетку

Свободные брючные костюмы в стиле 1990-х в моде с начала осени, однако большинство модниц решаются только на однотонные наряды.

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Впрочем, клетчатые костюмы – это один из самых смелых трендов сезона. Сочетать такие костюмы стилисты рекомендуют с блузками в тон, базовыми белыми рубашками и водолазками.

Но в моде и костюмы с юбками. Дизайнеры рекомендуют попробовать костюмы в стиле японской школьной формы, когда пиджак сочетается с короткой юбкой в складку.

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Костюм в клетку
Фото: Instagram viviennewestwood

Впрочем, вариантов множество. Особенно на зимний сезон подходят плотные шерстяные ткани, которые отлично согревают в холода.

Клетчатое платье

Сериал "Ход королевы" неожиданно ввел в моду шахматную тематику, и главным образом – черно-белую клетку. Но не стоит забывать и про классическую шотландку, ведь Сара Джессика Паркер — икона моды и одна из самых стильных женщин Нью-Йорка, когда-то появилась на знаменитом Met Gala в роскошном вечернем платье в клетку, которое для нее создал легендарный Александр Маккуин.

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На осенне-зимний сезон подойдут как романтичные платья свободного покроя, так и строгие наряды в деловом стиле.

Клетчатые сумки

Если одежда в клетку кажется вам слишком смелым шагом, то можно начать с аксессуаров. Шарфом в клетку уже никого не удивить, но клетчатая сумка – это яркий и элегантный стилистический элемент.

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Особенно, если сумка классической формы — тогда принт добавит ей слегка хулиганского характера.

Обувь в клетку

Этот элемент эффектно разбавит монохромный образ. Туфли, ботинки, или сапоги подойдут для сухой осенней погоды и точно привлекут к себе внимание, в хорошем смысле этого слова.

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Сочетать их можно с колготками в тон, или наоборот — контрастными клетчатыми носками, или гольфами.