Картатий гардероб. Головний модний тренд сезону осінь-зима 2021/2022

Цього сезону картатим може бути буквально все — від одягу до аксесуарів

Більшість із нас, вибираючи одиниці одягу на осінь та зиму, фокусує увагу на монохромних рішеннях, які нескладно поєднувати з іншими речами та з якими поєднується більшість моделей взуття. Проте, навіть визнані модниці іноді забувають про клітинку — безумовну класику на всі часи. Адже саме картаті речі давно стали свого роду візитною карткою Шотландії.

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У сезоні осінь-2021 клітинка опинилася на піку популярності, а найближчими днями перекочує в основні зимові тенденції. Причому клітинка актуальна всіх видів: велика та дрібна, чорно-біла або кольорова, а-ля шахова дошка та класична шотландка. Одним словом, цього сезону клітинка має право на різноманітність. Допускається навіть поєднання в образі картатих речей різного забарвлення.

Верхній одяг у клітинку

Картате пальто або тренч – відмінна альтернатива пуховику, дублянці або хутряному пальту, а також однотонному пальту. Інфлюенсери вже обзавелися картатими пальтами, а дизайнери продемонстрували найяскравіші образи на головних Тижнях моди.

Фото: Instagram viviennewestwood

І, до речі, гості показів також демонстрували яскраві образи в клітинку.

Костюм у клітинку

Вільні штанні костюми в стилі 1990-х у моді з початку осені, проте більшість модниць наважуються лише на однотонні вбрання.

Втім, картаті костюми – це один із найсміливіших трендів сезону. Поєднувати такі костюми стилісти рекомендують із блузками в тон, базовими білими сорочками та водолазками.

Але в моді і костюми зі спідницями. Дизайнери рекомендують спробувати костюми в стилі японської шкільної форми, коли піджак поєднується з короткою спідницею у складку.

[ + – ] Костюм у клітинку Фото: Instagram viviennewestwood

Втім, варіантів безліч. Особливо на зимовий сезон підходять щільні вовняні тканини, які чудово зігрівають у холоди.

Картате плаття

Серіал "Хід королеви" несподівано ввів у моду шахову тематику, і головним чином чорно-білу клітинку. Але не варто забувати і про класичну шотландку, адже Сара Джессіка Паркер — ікона моди і одна з найстильніших жінок Нью-Йорка, яка колись з'явилася на знаменитому Met Gala в розкішній вечірній сукні в клітинку, яку для неї створив легендарний Александр Макквін.

На осінньо-зимовий сезон підійдуть як романтичні сукні вільного крою, так і строгі вбрання в діловому стилі.

Картаті сумки

Якщо одяг у клітинку здається вам надто сміливим кроком, можна почати з аксесуарів. Шарфом у клітинку вже нікого не здивувати, але картата сумка – це яскравий та елегантний стилістичний елемент.

Особливо, якщо сумка класичної форми — тоді принт додасть їй трохи хуліганського характеру.

Взуття в клітинку

Цей елемент ефектно розбавить монохромний образ. Туфлі, черевики або чоботи підійдуть для сухої осінньої погоди і точно привернуть до себе увагу, у прямому сенсі цього слова.

Поєднувати їх можна з колготками в тон, або навпаки — контрастними шкарпетками чи гольфами.