Принцессы и махараджа прорекламировали дорогой отель в ролике, снятом Питером Гринуэем

В рекламной кампании приняли участие принцесса греческая Олимпия, потомок Черчилля и махараджа Джайпура

Представители королевских семей Европы и индийский махараджа приняли участие в, пожалуй, самой шикарной рекламной кампании, когда-либо снятой. Ролик был посвящен сети шикарных отелей Raffles, которая существует с 1887 года. Об этом пишет Daily Mail.

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Ролик был посвящен грядущему открытию отеля Raffles London в Старом военном ведомстве Уайтхолла в конце 2022 года.

Так что в съемках кампейна приняли участие принцесса Греции Олимпия, маркиз Блэнфорд, махараджа Савай Падманабх Сингх из Джайпура, принц Дании Николай, потомок Уинстона Черчилля — Джордж Спенсер-Черчилль, Катарина фон Габсбург и ее мать, 80-летняя эрцгерцогиня Анна фон Габсбург.

[ + – ] Рекламный ролик Raffles London

Режиссером видео, снятого в нескольких отелях сети Raffles Resorts стал знаменитый Питер Гринуэй, обладатель приза Каннского кинофестиваля "За лучший художественный вклад".

Сеть отелей "Раффлз" принимала в своих стенах самых знаменитых гостей, среди которых принц Уильям и Кейт Миддлтон, актрисы Ава Гарднер и Элизабет Тэйлор, Редьярд Киплинг, Сомерсет Моэм и Герман Гессе.

Первый отель сети был открыт в Сингапуре и назван в честь сэра Стэмфорда Раффлза, основателя современного Сингапура и одного из выдающихся деятелей Британской империи. Кроме прочего, он даже приложил руку к открытию Лондонского зоопарка.

Отель в Сингапуре существует до сих пор и может похвастаться несколькими увлекательными историями, среди которых самая известная гласит, что в 1902 году в бильярдную проник тигр и перепугал гостей.

Туристы до сих пор посещают легендарный отель и заказывают коктейли в баре Long Bar, оформленном в стиле 1920-х годов.

Однако цены на номера весьма недешевы и стартуют с 520 фунтов за ночь.