Принцеси та махараджа прорекламували дорогий готель у ролику, знятому Пітером Гріневеєм

У рекламній кампанії взяли участь принцеса грецька Олімпія, нащадок Черчилля та махараджа Джайпура

Представники королівських сімей Європи та індійський махараджа взяли участь у, мабуть, найшикарнішій рекламній кампанії, коли-небудь знятій. Ролик був присвячений мережі розкішних готелів Raffles, яка існує з 1887 року. Про це пише Daily Mail.

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Ролик був присвячений майбутньому відкриттю готелю Raffles London у Старому військовому відомстві Вайтхолла наприкінці 2022 року.

Тож у зйомках кампейну взяли участь принцеса Греції Олімпія, маркіз Бленфорд, махараджа Савай Падманабх Сінгх із Джайпура, принц Данії Микола, нащадок Вінстона Черчилля — Джордж Спенсер-Черчилль, Катаріна фон Габсбург та її мати, 80-річна ерцгерцогиня Анна фон Габсбург.

[ + – ] Рекламний ролик Raffles London

Режисером відео, знятого в кількох готелях мережі Raffles Resorts, став знаменитий Пітер Гріневей, володар призу Каннського кінофестивалю "За кращий художній внесок".

Мережа готелів "Раффлз" приймала у своїх стінах найзнаменитіших гостей, серед яких принц Вільям та Кейт Міддлтон, актриси Ава Гарднер та Елізабет Тейлор, Редьярд Кіплінг, Сомерсет Моем та Герман Гессе.

Перший готель мережі був відкритий у Сінгапурі та названий на честь сера Стемфорда Раффлза, засновника сучасного Сінгапуру та одного з видатних діячів Британської імперії. Крім того, він навіть приклав руку до відкриття Лондонського зоопарку.

Готель у Сінгапурі існує досі і може похвалитися кількома захопливими історіями, серед яких найвідоміша говорить, що в 1902 році в більярдну проник тигр і налякав гостей.

Туристи досі відвідують легендарний готель та замовляють коктейлі в барі Long Bar, оформленому в стилі 1920-х років.

Однак, ціни на номери дуже недешеві і стартують з 520 фунтів за ніч.