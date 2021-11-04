Бикси. Стилист рассказала о самой модной стрижке зимы 2021-2022

Бикси – это стрижка, которую предпочитали голливудские звезды в 1990-х, и теперь она вновь актуальна

Известная стилистка-парикмахер Сэм ЛаБелла, в чьи руки отдают себя самые известные голливудские звезды, рассказала, какая стрижка будет в тренде сезона зима 2021. Об этом пишет Popsugar.

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Речь идет о тренде, который иллюстрирует цитату о том, что все новое – это хорошо забытое старое. В моде снова стрижка "бикси".

Дерзкая стрижка в 1990-х была популярна среди таких голливудских красавиц, как Мэг Райан, Вайнона Райдер и Кортни Кокс.

Стрижка bixie является гибридом стрижек "боб" и "пикси". Затылочная часть стрижется в технике стрижки боб, а фронтальную часть головы стилист делит на несколько зон, в каждой из которых использует технику пикси.

[ + – ] Актриса Флоренс Пью со стрижкой "бикси"

"Это очень игривая и очень сексуальная стрижка. Бикси — более универсальна, нежели классическая пикси. Если вы поклонница боба, то можете попросить своего стилиста сделать бикси, но сохранить длину", — отмечает Сэм ЛаБелла.

Новому тренду уже поддались Кайя Гербер и Флоренс Пью. А на прошедших неделях моды с оригинальной стрижкой появлялись многие инфлюэнсеры.

[ + – ] Модель Кайя Гербер со стрижкой "бикси"

"Бикси предлагает эту золотую середину для клиентов, которые хотят подстричься, но не готовы к уходу за действительно короткими волосами. Почему именно сейчас? Люди всегда хотят перемен, а зима отличное для этого время. Люди открыты для того, чтобы переосмыслить свой образ, начать с нуля и измеить прическу", — отмечает парикмахер Эйприл Пил из популярного салона SCK в Нью-Йорке.

"Стрижка "бикси" действительно много говорит о вашей личности, даже если вы храните молчание. Она веселая, универсальная и будто подстраивается под черты вашего лица", — резюмировала Пил.