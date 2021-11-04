Біксі. Стилістка розповіла про наймоднішу стрижку зими 2021-2022

Біксі – це стрижка, якій надавали перевагу голлівудські зірки в 1990-х, і тепер вона знову актуальна

Відома стилістка-перукарка Сем ЛаБелла, у чиї руки віддають себе найвідоміші голлівудські зірки, розповіла, яка стрижка буде в тренді сезону зима 2021. Про це пише Popsugar.

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Йдеться про тренд, який ілюструє цитату про те, що все нове – це добре забуте старе. У моді знову стрижка "біксі".

Зухвала стрижка у 1990-х була популярна серед таких голлівудських красунь як Мег Райан, Вайнона Райдер і Кортні Кокс.

Стрижка bixie є гібридом стрижок "боб" і "піксі". Потилична частина стрижеться в техніці стрижки бобів, а фронтальну частину голови стиліст ділить на кілька зон, у кожній із яких використовує техніку піксі.

[ + – ] Актриса Флоренс П'ю зі стрижкою "біксі"

"Це дуже грайлива та дуже сексуальна стрижка. Біксі — універсальніша, ніж класична піксі. Якщо ви шанувальниця боба, то можете попросити свого стиліста зробити біксі, але зберегти довжину", — зазначає Сем ЛаБелла.

Новому тренду вже піддалися Кайя Гербер і Флоренс П'ю. А минулого тижня моди з оригінальною стрижкою з'являлося багато інфлюенсерів.

[ + – ] Модель Кайя Гербер зі стрижкою "біксі"

"Біксі пропонує цю золоту середину для клієнтів, які хочуть підстригтися, але не готові до догляду за дійсно коротким волоссям. Чому саме зараз? Люди завжди хочуть змін, а зима відмінний для цього час. Люди відкриті для того, щоб переосмислити свій образ, почати з нуля і зміяти зачіску", — зазначає перукарка Ейпріл Піл із популярного салону SCK у Нью-Йорку.

"Стрижка "біксі" справді багато говорить про вашу особистість, навіть якщо ви зберігаєте мовчання. Вона весела, універсальна та ніби підлаштовується під риси вашого обличчя", — резюмувала Піл.