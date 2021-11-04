Анджелина Джоли призналась, что у нее есть пистолет и прокомментировала инцидент с Болдуином

Актриса рассказала, что всегда была осторожна на съемках, но умеет обращается с оружием и готова его применить в случае необходимости

46-летняя Анджелина Джоли впервые прокомментировала инцидент на съемках вестерна "Раст", когда Алек Болдуин застрелил оператора-постановщика Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэля Соузу. Об этом пишет Daily Mail.

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Джоли рассказала, что она "всегда осторожна" и следует правилам обращения с оружием на съемочной площадке. И в качестве актрисы, и теперь, когда пробует себя, как режиссер.

"Я не могу представить, через что проходят эти семьи. В настоящий момент горе и трагедия этого несчастного случая просто ошеломляют. Я всегда была очень осторожена, потому что мне приходилось много работать с оружием. В том, как обращаться с оружием и в том, как его проверять, следует следовать процедуре и относиться к этому очень серьезно", — заявила актриса.

[ + – ] Анджелина Джоли и Брэд Питт в фильме "Мистер и миссис Смит" Фото: Скриншот

Ранее стало известно, что оружие на съемочной площадке "Раста" оставалось без присмотра более двух часов. А Болдуин уже заявил, что вестерн так и останется незаконченным.

Анджелине Джоли часто приходилось брать в руки самое разнообразное огнестрельное оружие. Она стреляла почти в каждом свое фильме и создавала образ женщины-амазонки в таких картинах, как "Лара Крофт: расхитительница гробниц", "Мистер и миссис Смит", "Солт", "Угнать за 60 секунд" и прочих.

[ + – ] Анджелина Джоли в фильме "Мистер и миссис Смит" Фото: Скриншот

[ + – ] Анджелина Джоли в фильме "Лара Крофт" Фото: Скриншот

Также она рассказывала, что во время брака с Брэдом Питтом держала в доме оружие. "Мы с Брэдом не против иметь в доме пистолет, и он у нас есть. И да, я бы могла его использовать при необходимости. Если кто-нибудь вломится в мой дом и будет угрожать моим детям, я открою огонь", — заявляла актриса в интервью. И с той поры она ни разу не опровергала эту информацию, так что, надо думать, что она до сих пор придерживается такой позиции.

Напомним, расследование по делу стрельбы на съемочной площадке вестерна "Раст" все еще ведется. И адвокаты оружейницы Ханны Гутьеррес-Рид отмечают, что кто-то мог вставить боевые патроны в пистолет, из которого стрелял Болдуин. Ранее они утверждали, что боевых патронов на съемочной площадке вообще не было. Но шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса заявил, что они обнаружили полтысячи патронов: холостых, расстрелянных и боевых.