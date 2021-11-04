Анджеліна Джолі зізналася, що має пістолет і прокоментувала інцидент із Болдвіном

Акторка розповіла, що завжди була обережна на зйомках, але вміє поводитися зі зброєю і готова її застосувати в разі потреби.

46-річна Анджеліна Джолі вперше прокоментувала інцидент на зйомках вестерну "Раст", коли Алек Болдвін застрелив операторку-постановницю Галину Гатчінс і поранив режисера Джоеля Соузу. Про це пише Daily Mail.

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Джолі розповіла, що вона "завжди обережна" та дотримується правил поводження зі зброєю на знімальному майданчику. І як акторка, і тепер, коли пробує себе, як режисерка.

"Я не можу уявити, через що проходять ці сім'ї. Зараз горе і трагедія цього нещасного випадку просто приголомшують. Я завжди була дуже обережна, тому що мені доводилося багато працювати зі зброєю. У тому, як поводитися зі зброєю і в тому, як її перевіряти, варто дотримуватись процедури і ставитися до цього дуже серйозно", — заявила акторка.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Бред Пітт у фільмі "Містер і місіс Сміт" Фото: Скриншот

Раніше стало відомо, що зброя на знімальному майданчику "Раста" залишалася без нагляду понад дві години. А Болдвін уже заявив, що вестерн так і залишиться незакінченим.

Анджеліні Джолі часто доводилося брати до рук найрізноманітнішу вогнепальну зброю. Вона стріляла майже в кожному своєму фільмі та створювала образ жінки-амазонки в таких картинах, як "Лара Крофт: розкрадача гробниць", "Містер і місіс Сміт", "Солт", "Викрасти за 60 секунд" та інших.

[ + – ] Анджеліна Джолі у фільмі "Містер і місіс Сміт" Фото: Скриншот

[ + – ] Анджеліна Джолі у фільмі "Лара Крофт" Фото: Скриншот

Також вона розповідала, що під час шлюбу з Бредом Піттом тримала у будинку зброю. "Ми з Бредом не проти мати в будинку пістолет, і він у нас є. І так, я б могла його використовувати за потреби. Якщо хтось вломиться в мій будинок і загрожуватиме моїм дітям, я відкрию вогонь", — заявляла акторка в інтерв'ю. І з того часу вона жодного разу не спростовувала цю інформацію, тож треба думати, що вона досі дотримується такої позиції.

Нагадаємо, розслідування у справі стрілянини на знімальному майданчику вестерну "Раст" все ще ведеться. Й адвокати зброячки Ханни Гутьєррес-Рід зазначають, що хтось міг вставити бойові патрони у пістолет, з якого стріляв Болдвін. Раніше вони стверджували, що бойових набоїв на знімальному майданчику взагалі не було. Але шериф округу Санта-Фе Адан Мендоса заявив, що вони виявили півтисячі набоїв: холостих, розстріляних і бойових.