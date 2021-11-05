Племянницы принцессы Дианы продемонстрировали главный тренд сезона: наряды в пайетки

Леди Элиза и Амелия Спенсер произвели фурор сразу на двух вечеринках в Лондоне

Племянницы принцессы Дианы и родные сестры леди Китти Спенсер, Элиза и Амелия, уже давно стали главными звездами всех светских вечеринок по всему миру. Но особенно радушно их принимают в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Так, за прошедшую неделю сестры посетили сразу два роскошных приема и на каждом, уже согласно давно сложившейся традиции, оделись в одном стиле.

На церемонии вручения премии Leopard Awards 2021, спонсором которой является Совет по природным алмазам, Амелия и Элиза появились в белом. Обе выбрали сверкающие расшитые пайетками и кристаллами платья и блестящие туфельки, и дополнили образы бриллиантовыми украшениями.

[ + – ] Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер Фото: Getty Images [ + – ] Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер Фото: Getty Images

Напомним, что вещи, украшенные пайетками – тренд сезона осень 2021, который явно задержится еще на долгие месяцы. Ведь дизайнеры, сообразив, что после долгих недель самоизоляции, модницам захочется чего-то впечатляющего, ввели блестящие, сверкающие и переливающиеся вещи в свои коллекции.

А на приеме, который устроил журнал Tatler, Амелия и Элиза появились снова одетые в одном стиле. Только Элиза выбрала строгие черные брюки и водолазку, переливающуюся в свете ламп.

А Амелия надела роскошное золотое мини-платье самого простого покроя, расшитое крупными пайетками.

[ + – ] Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер Фото: Getty Images [ + – ] Леди Элиза Спенсер Фото: Getty Images

Обе девушки также уложили волосы в соответствии с самыми последними трендами. Сейчас в моде, так называемые "влажные волосы", когда с помощью средств для укладки достигается эффект мокрых волосы.

Леди Амелия Спенсер переехала из Кейптауна со своим женихом Грегом Маллеттом и подписала вместе с сестрой Элизой контракт с модельным агентством Storm Model Management.

Амелия мечтает стать организатором свадеб, а Элиза — дизайнером интерьеров. После развода их отца и матери, девушки долгое время жили в ЮАР, тогда как их отец, родной брат принцессы Дианы, вернулся в родовое поместье.

У них есть две сводные сестры и сводный брат от второго и третьего брака отца и сводный брат от второго брака матери.

Ранее в этом году близнецы Спенсеры были названы журналом Tatler самыми красивыми и элегантными сестрами-селебрити. А сами они неоднократно признавались, что очень близки друг с другом. И со своей знаменитой сестрой Китти Спенсер.