Племінниці принцеси Діани продемонстрували головний тренд сезону: вбрання в паєтки

Леді Еліза й Амелія Спенсер викликали фурор відразу на двох вечірках у Лондоні.

Племінниці принцеси Діани та рідні сестри леді Кітті Спенсер, Еліза й Амелія, вже давно стали головними зірками всіх світських вечірок у всьому світі. Але особливо привітно їх приймають у Лондоні. Про це пише Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Так, за минулий тиждень сестри відвідали відразу два розкішні прийоми і на кожному, вже згідно з традицією, що давно склалася, одягнулися в одному стилі.

На церемонії вручення премії Leopard Awards 2021, спонсором якої є Рада з природних алмазів, Амелія й Еліза з'явилися у білому. Обидві вибрали блискучі розшиті паєтками і кристалами сукні та блискучі туфельки, а доповнили образи діамантовими прикрасами.

[ + – ] Леді Еліза Спенсер і леді Амелія Спенсер Фото: Getty Images [ + – ] Леді Амелія Спенсер і леді Еліза Спенсер Фото: Getty Images

Нагадаємо, що речі, прикрашені паєтками — тренд сезону осінь 2021 року, який очевидно затримається ще на довгі місяці. Адже дизайнери, зрозумівши, що після довгих тижнів самоізоляції, модницям захочеться чогось разючого, ввели блискучі речі, що переливаються, у свої колекції.

А на прийомі, який влаштував журнал Tatler, Амелія та Еліза з'явилися знову одягнені в одному стилі. Тільки Еліза вибрала суворі чорні штани і водолазку, що переливається у світлі ламп.

А Амелія одягла розкішну золоту мінісукню найпростішого крою, розшиту великими паєтками.

[ + – ] Леді Еліза Спенсер і леді Амелія Спенсер Фото: Getty Images [ + – ] Леді Еліза Спенсер Фото: Getty Images

Обидві дівчини також уклали волосся відповідно до останніх трендів. Зараз у моді, так зване "вологе волосся", коли за допомогою засобів для укладання досягається ефект мокрого волосся.

Леді Амелія Спенсер переїхала з Кейптауна зі своїм нареченим Грегом Маллеттом і підписала разом із сестрою Елізою контракт із модельним агентством Storm Model Management.

Амелія мріє стати організаторкою весіль, а Еліза — дизайнеркою інтер'єрів. Після розлучення їхнього батька і матері, дівчата довгий час жили в ПАР, тоді як їхній батько, рідний брат принцеси Діани, повернувся до родового маєтку.

У них є дві зведені сестри та зведений брат від другого і третього шлюбу батька та зведений брат від другого шлюбу матері.

Раніше цьогоріч близнючки Спенсер були названі журналом Tatler найкрасивішими та найелегантнішими сестрами-селебріті. А самі вони неодноразово визнавали, що дуже близькі одна з одною. І зі своєю знаменитою сестрою Кітті Спенсер.