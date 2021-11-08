Сальма Хайек, Лорен Санчес, Майли Сайрус и другие на гала-вечере LACMA Art + Film
Такое количество знаменитостей в одном месте не собиралось уже давно
В Лос-Анджелесе прошел званый вечер LACMA Art + Film Gala, на котором ежегодно чествуют деятелей мира кинематографа. И в 2021 году его организатором и покровителем выступил Леонардо ДиКаприо. К слову, сам он на красную дорожку не вышел и фотографам не позировал, но зато вышли все остальные. Об этом пишет LA Times.
Мероприятие прошло в стенах Музея современного искусства и собрал весь цвет киноискусства и прочих селебрити.
Особое внимание привлекли Джефф Безос с его новой подругой Лорен Санчес, которые вместе позировали с еще одной звездной парой: Сальмой Хайек и ее супругом, французским миллиардером Франсуа-Анри Пино.
Также впервые вместе пришли на прием Пэрис Хилтон с женихом Картером Реумом. А Бенедикт Камбербэтч, который редко появляется на публике, пришел с женой Софи Хантер.
В одиночестве на красной дорожке LACMA Art + Film появились Майли Сайрус и Билли Айлиш. Причем Билли выбрала для выхода один из самых откровенных нарядов вечера – в бельевом стиле. Она решительно сменила образ девочки-подростка на дорогие и подчеркнуто женственные наряды.
Также на прием пришел Джаред Лето, который взял с собой фотоаппарат и фотографировал фотографов. Он отдал дань спонсорам мероприятия – модному дому Gucci, и надел костюм из их новой коллекции, украшенный перьями.
И наконец, на красной дорожке появились звездные брат и сестра актеры Джейк и Мэгги Джилленхол.
Прием посетил и звезда популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара" Ли Джон Джэ. Хоть сериал уже и потеснила из лидеров Netflix телесага "Ты", но его актеры, ранее популярные только в Южной Корее, уверенно завоевывают весь мир.