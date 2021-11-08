Сальма Хаєк, Лорен Санчес, Майлі Сайрус та інші на гала-вечорі LACMA Art+Film

Така кількість знаменитостей в одному місці не збиралася вже давно.

У Лос-Анджелесі відбувся званий вечір LACMA Art+Film Gala, на якому щорічно вшановують діячів світу кінематографу. І у 2021 році його організатором та покровителем виступив Леонардо ДіКапріо. До речі, сам він на червону доріжку не вийшов і фотографам не позував, зате вийшли всі інші. Про це пише LA Times.

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Захід пройшов у стінах Музею сучасного мистецтва та зібрав весь цвіт кіномистецтва та інших селебріті.

Особливу увагу привернули Джефф Безос із його новою подругою Лорен Санчес, які разом позували із ще однією зірковою парою: Сальмою Хаєк та її чоловіком, французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно.

[ + – ] Джефф Безос, Лорен Санчес, Сальма Хаєк та Франсуа-Анрі Піно Фото: Getty Images

Також вперше разом прийшли на прийом Періс Гілтон із нареченим Картером Реумом. А Бенедикт Камбербетч, який рідко з'являється на публіці, прийшов із дружиною Софі Гантер.

[ + – ] Софі Гантер та Бенедикт Камбербетч Фото: Getty Images [ + – ] Періс Гілтон та Картер Реум Фото: Getty Images

На самоті на червоній доріжці LACMA Art+Film з'явилися Майлі Сайрус та Біллі Айліш. Причому Біллі обрала для виходу одне з найвідвертіших вбрань вечора – у стилі білизни. Вона рішуче змінила образ дівчинки-підлітка на дорогі та підкреслено жіночні вбрання.

[ + – ] Майлі Сайрус Фото: Getty Images [ + – ] Біллі Айліш Фото: Getty Images

Також на прийом прийшов Джаред Літо, який взяв із собою фотоапарат та фотографував фотографів. Він віддав данину спонсорам заходу – модному будинку Gucci, і вдягнув костюм з їх нової колекції, прикрашений пір'ям.

[ + – ] Джаред Лето Фото: Getty Images [ + – ] Джейк і Меггі Джилленгол Фото: Getty Images

І нарешті, на червоній доріжці з'явилися зіркові брат та сестра актори Джейк та Меггі Джилленгол.

[ + – ] Зірка популярного південнокорейського серіалу "Гра у кальмара" Лі Джон Дже Фото: Getty Images

Прийом відвідав і зірка популярного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" Лі Джон Дже. Хоч серіал вже й потіснила з лідерів Netflix телесага "Ти", але його актори, які раніше були популярними лише в Південній Кореї, впевнено завойовують увесь світ.