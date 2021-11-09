Леонардо Ди Каприо сыграет проповедника Джима Джонса, чьи последователи устроили массовое самоубийство

Актер сам станет продюсером фильма и исполнит роль одного из самых спорных лидеров религиозного культа ХХ века

Кинокомпания MGM уже заключила сделку с Леонардо ДиКаприо на съемки фильма о Джиме Джонсе, который в 1970-х годах прошлого века возглавлял "Храм народов" и стоял за самым массовым самоубийством последователей своего культа в городе Джонстаун в Гайане. Тогда с собой покончили 909 человек, а также был убит американский сенатор Лео Райан. Об этом пишет Deadline.

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Леонардо сам исполнит роль Джима Джонса и станет продюсером картины. Напомним, ему принадлежит компания Appian Way.

Сценарий фильма написал Скотт Розенберг, который ранее писал сценарий супергеройского блокбастера "Веном".

Роль оскароносному актеру достанется сложная. Джим Джонсон – один из самых известных религиозных лидеров. Он основал свой "Храм народов" в Индианаполисе в 1955 году и привлекал последователей тем, что проповедовал христианский социализм. Он обладал огромным влиянием, занимал высокие посты, поддерживал политиков и, хоть был критикуем за то, что принимал в свою церковь всех, независимо от расы и проповедовал идеи социалистического рая в США, но был вхож в Белый дом и даже встречался с первой леди Розалин Картер.

[ + – ] Джим Джонсон - основатель "Храма народов" Фото: Getty Images

Некоторые из "Храма народа" покинули его и рассказывали, что Джим призывал "отступников" покончить с собой, сам несколько раз имитировал самоубийство и все члены общины жестко контролировались, так что побег с годами становился невозможным.

Впрочем, вскоре Джиму пришлось покинуть США и основать город, названный в честь себя – Джонстаун, в южноамериканской стране Гайане.

Отзывы о поселении были самыми противоречивыми. Журналисты отмечали, что там царила вполне доброжелательная атмосфера – люди сами выращивали еду, а вечером посещали собрания. Здесь были построены школа, больница и детский сад.

Сбежавшие из Джонстауна рассказывали о изнурительном труде по 11 часов в сутки, тотальном контроле, пытках и телесных наказаниях.

17 ноября 1978 года Джонстаун посетил американский конгрессмен Лео Райан, который расследовал дело о "Храме народов". Визит прошел мирно, но когда Лео уже шел к самолету, охранники Джонстауна открыли огонь. Они убили Райана, трех журналистов и пережчиков, которых ранее отпустили из "Храма". В тот же вечер Джонс приказал своим последователям выпить ароматизированный напиток Flavor Aid со вкусом винограда, смешанный с цианидом. Погибли 918 человек, в том числе 276 детей. Самого Джонса нашли застреленным в голову. Его сын Стивен выжил чудом – в этот день он был на баскетбольном матче вне Джонстауна.