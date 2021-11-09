Леонардо Ді Капріо зіграє проповідника Джима Джонса, чиї послідовники скоїли масове самогубство

Актор сам стане продюсером фільму та виконає роль одного з найсуперечливіших лідерів релігійного культу ХХ століття.

Кінокомпанія MGM вже уклала угоду з Леонардо Ді Капріо на зйомки фільму про Джима Джонса, який у 1970-х роках минулого століття очолював "Храм народів" і стояв за наймасовішим самогубством послідовників свого культу в місті Джонстаун у Гаяні. Тоді наклали на себе руки 909 людей, а також був убитий американський сенатор Лео Раян. Про це пише Deadline.

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Леонардо сам виконає роль Джима Джонса та стане продюсером картини. Нагадаємо, що йому належить компанія Appian Way.

Сценарій фільму написав Скотт Розенберг, який раніше писав сценарій супергеройського блокбастера "Веном".

Роль оскароносному актору дістанеться складна. Джим Джонсон – один із найвідоміших релігійних лідерів. Він заснував свій "Храм народів" в Індіанаполісі в 1955 році і залучав послідовників тим, що проповідував християнський соціалізм. Він мав величезний вплив, обіймав високі посади, підтримував політиків і, хоч був розкритикований за те, що приймав у свою церкву всіх, незалежно від раси, і проповідував ідеї соціалістичного раю в США, але входив у Білий дім і навіть зустрічався з першою леді Розалін Картер.

[ + – ] Джим Джонсон — засновник "Храму народів" Фото: Getty Images

Деякі з "Храму народу" залишили його і розповідали, що Джим закликав "відступників" накласти на себе руки, сам кілька разів імітував самогубство і всі члени громади жорстко контролювалися, тому втеча з роками ставала неможливою.

Втім, невдовзі Джимові довелося залишити США і заснувати місто, назване на честь себе – Джонстаун, в американській Гаяні.

Відгуки про поселення були суперечливими. Журналісти зазначали, що там панувала доброзичлива атмосфера – люди самі вирощували їжу, а ввечері відвідували збори. Тут були побудовані школа, лікарня та дитячий садок.

Ті, хто втік з Джонстауна, розповідали про виснажливу працю по 11 годин на добу, тотальний контроль, тортури і тілесні покарання.

17 листопада 1978 року Джонстаун відвідав американський конгресмен Лео Раян, який розслідував справу про "Храм народів". Візит пройшов мирно, але коли Лео вже йшов до літака, охоронці Джонстауна відкрили вогонь. Вони вбили Раяна, трьох журналістів та людей, яких раніше відпустили з "Храму". Того ж вечора Джонс наказав своїм послідовникам випити ароматизований напій Flavor Aid зі смаком винограду, змішаний з ціанідом. Загинуло 918 осіб, зокрема 276 дітей. Самого Джонса знайшли застреленим у голову. Його син Стівен вижив дивом — цього дня він був на баскетбольному матчі поза Джонстауном.