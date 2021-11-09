Тренды осень-зима 2021-22. Стали известны три новые модели пуховиков от ведущих домов моды

Зима близко и это значит, что пришло время выбрать пуховик. За вдохновением стоит обратиться к ведущим домам моды

Лучший способ согреться зимой – это выбрать себе теплый и качественный пуховик. Это решение станет экологичным, уютным и стильным. Особенно, если при выборе руководствоваться рекомендациями стилистов ведущих модных домов мира, которые и диктуют ключевые тенденции на будущие сезоны. Стилисты издания CR fashion book выбрали три модных пуховика, который придумали и ввели в моду известные бренды.

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Кроме того, эффектный и качественный пуховик прослужит долго, и будет согревать свою обладательницу во время перемещений по зимним улицам, а также, во время каникул в горах.

Ультракороткий пуховик

Бренд Jaquemus ввел в моду ультракороткую модель пуховиков. Эти дутые трендовые курточки сезона осень-зима 2021/2022 – заканчиваются на талии и идеально подходят поклонницам активного отдыха.

[ + – ] Ультракороткий пуховик от Jaquemus Фото: Jaquemus

Именно в них удобно покорять вершины на горнолыжных курортах и устраивать прогулочные марафоны по городским зимним улицам. Кроме того, в них удобно за рулем. Они не сковывают движения и подходят сторонницам спортивного стиля в одежде.

Стеганое пальто

Бренд Norma Kamali придумал соединить элегантность зимнего пальто, теплый пуховик и деликатную структуру стеганой куртки в одной модели. Такие пуховики не скрадывают фигуру, пояс красиво подчеркивает талию, а еще они обычно шьются из мягкой и тонкой, но непромокаемой ткани. Такие пуховики подходят для прогулок в пасмурную погоду и когда хочется дополнить зимний образ сапогами из последней коллекции, надеть короткое платье и отправиться на вечеринку.

[ + – ] Стеганое пальто от Norma Kamali Фото: Asos

В такой верхней одежде модница никогда не замерзнет, но будет выглядеть так, будто только вчера сошла с подиума. Пуховик именно этого бренда чаще всего выбирает Рианна и именно в нем она явилась на Met Gala, сделав верхнюю одежду элементом вечернего наряда.

Двусторонний пуховик с логотипом

Fendi всегда отличался броскими решениями и страстью к демонстрации своего логотипа. Запоминающиеся буквы обеспечили итальянской марке стабильную узнаваемость, и внезапно продемонстрировали, что фирменный знак бренда может стать элементом декора. Так, этот модный дом ввел в моду двусторонний пуховик, который может удовлетворить даже самую придирчивую модницу.

[ + – ] Двусторонний пуховик от Fendi Фото: Fendi

Если обладательница этой модели желает заявить о себе, то может надеть куртку той стороной, что буквально кричит о своей принадлежности к люксовому бренду. Если она в настроении для сдержанной элегантности, то ткань с логотипом будет выполнять роль подкладки, что уже в стиле Burberry. Ведь этот бренд, напомним, прославился тем, что украшал свои классические тренчи узнаваемой подкладкой в фирменную клетку.

[ + – ] Пуховик от Chanel с выщитыми логотипами Фото: Chanel

Другой путь избрал бренд Chanel. Они также сделали свой логотип частью декора пуховика, но просто выделили его серебристой нитью на белой ткани. Такая куртка теплая, уютная и демонстрирует, как одевалась бы сказочная принцесса, живи она в современном мире.

Бонус: кожаный пуховик

Ранее, покупая пуховик, модница получала куртку, покрытую непромокаемой тканью. Это было практично, но неоригинально. Именно модные бренды внесли свежее видение давно известного вида верхней одежды. Пуховик из эко-кожи, или как его еще называют, "веганский" пуховик, почти одновременно появился в коллекциях всех модных брендов.

[ + – ] Пуховик от Nanuska из эко-кожи Фото: Asos

Nanuska отличилась нарочито объемными пуховиками в нежном кремовой цвете.

[ + – ] Ким Кардашьян в пуховике оверсайз от Balenciaga Фото: Getty Images

А экстравагантный дом моды Balenciaga напротив, предлагает пуховики, которые выделяются оригинальным фасоном и сочными цветами. Модницы вроде Ким Кардашьян уже оценили это нововведение.