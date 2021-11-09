Тренди осінь-зима 2021-22. Стали відомі три нові моделі пуховиків від провідних будинків моди

Зима близько, і це означає, що настав час вибрати пуховик. За натхненням варто звернутися до провідних будинків моди.

Найкращий спосіб зігрітися взимку – це вибрати собі теплий і якісний пуховик. Це рішення стане екологічним, затишним і стильним. Особливо якщо при виборі керуватися рекомендаціями стилістів провідних модних будинків світу, які й диктують ключові тенденції на майбутні сезони. Стилісти видання CR fashion book обрали три модні пуховики, які придумали та ввели в моду відомі бренди.

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Крім того, ефектний і якісний пуховик прослужить довго і зігріватиме свою власницю під час переміщень зимовими вулицями, а також канікул у горах.

Ультракороткий пуховик

Бренд Jaquemus увів у моду ультракоротку модель пуховиків. Ці дуті трендові курточки сезону осінь-зима 2021/2022 закінчуються на талії й будуть ідеальними для шанувальниць активного відпочинку.

[ + – ] Ультракороткий пуховик від Jaquemus Фото: Jaquemus

Саме в них зручно підкорювати вершини на гірськолижних курортах і влаштовувати прогулянкові марафони міськими зимовими вулицями. Крім того, у них зручно за кермом. Вони не сковують рухи та пасуватимуть прихильницям спортивного стилю в одязі.

Стьобане пальто

Бренд Norma Kamali придумав поєднати елегантність зимового пальта, теплий пуховик і делікатну структуру стьобаної куртки в одній моделі. Такі пуховики не крадуть фігуру, пояс красиво підкреслює талію, а ще вони зазвичай шиються з м'якої й тонкої, але непромокаючої тканини. Такі пуховики підходять для прогулянок у похмуру погоду і коли хочеться доповнити зимовий образ чобітками з останньої колекції, одягти коротку сукню та вирушити на вечірку.

[ + – ] Пальто від Norma Kamali Фото: Asos

У такому верхньому одязі модниця ніколи не замерзне, але матиме такий вигляд, ніби тільки вчора зійшла з подіуму. Пуховик саме цього бренду найчастіше вибирає Ріанна, і саме в ньому вона з'явилася на Met Gala, зробивши верхній одяг елементом вечірнього вбрання.

Двосторонній пуховик із логотипом

Fendi завжди відрізнявся помітними рішеннями та пристрастю до демонстрації свого логотипу. Літери, що запам'ятовуються, забезпечили італійській марці стабільну впізнаваність і раптово продемонстрували, що фірмовий знак бренду може стати елементом декору. Так, цей модний будинок ввів у моду двосторонній пуховик, який може задовольнити навіть найприскіпливішу модницю.

[ + – ] Двосторонній пуховик від Fendi Фото: Fendi

Якщо власниця цієї моделі хоче заявити про себе, то може надіти куртку тією стороною, що буквально кричить про свою приналежність до люксового бренду. Якщо вона в настрої для стриманої елегантності, то тканина з логотипом виконуватиме роль підкладки, що вже в стилі Burberry. Адже цей бренд, нагадаємо, прославився тим, що прикрашав свої класичні тренчі підкладкою у фірмову клітку.

[ + – ] Пуховик від Chanel із вишитими логотипами Фото: Chanel

Інший шлях обрав бренд Chanel. Вони також зробили свій логотип частиною декору пуховика, але виділили його сріблястою ниткою на білій тканині. Така куртка тепла, затишна та демонструє, як одягалася б казкова принцеса, якби вона жила в сучасному світі.

Бонус: шкіряний пуховик

Раніше, купуючи пуховик, модниця отримувала куртку, вкриту тканиною, що не промокає. Це було практично, але неоригінально. Саме модні бренди зробили свіже бачення давно відомого виду верхнього одягу. Пуховик із екошкіри, або, як його ще називають, "веганський" пуховик, майже одночасно з'явився в колекціях усіх модних брендів.

[ + – ] Пуховик від Nanuska з екошкіри Фото: Asos

Nanuska відзначилася навмисне об'ємними пуховиками в ніжному кремовому кольорі.

[ + – ] Кім Кардашьян у пуховику оверсайз від Balenciaga Фото: Getty Images

А екстравагантний будинок моди Balenciaga навпаки пропонує пуховики, які виділяються оригінальним фасоном і соковитими кольорами. Модниці на кшталт Кім Кардаш'ян уже оцінили це нововведення.