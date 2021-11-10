Тренды декабря 2021. Три варианта модного макияжа глаз

В этом году визажисты рекомендуют выбрать для зимних месяцев яркий и сияющий макияж для глаз, который сразу привлекает к себе внимание

Демонстрируя на Неделях моды главные тренды сезона зимы 2021/2022, дизайнеры отдавали предпочтение ярким и сочным цветам, а так же, открыто симпатизировали оттенкам металлик. Немудрено, что эта тенденция проникла и в макияж. Визажисты отмечают три главных тренда в макияже глаз на декабрь 2021. Об этом пишет L`Officiel.

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Золотой макияж

Золотые тени для век — одна из самых ярких тенденций в макияже глаз в декабре 2021 года. Эксперты прогнозируют, что он продержится в трендах до конца зимы.

Модели и инфлюэсеры сочетали золотые тени, глиттер и даже золотые хлопья со стрелками и длинными ресницами. Те, кто отдавал предпочтение более скромным оттенкам теней – сильно ошибались. Золотые тени – главный тренд этого сезона. Он придаст смелой моднице шикарный образ, причем на себе его уже опробовали такие звезды, как Рианна, Джиджи Хадид и Зендая. В трендах все оттенки золотого. Можно даже их миксовать.

Драматические стрелки

Для этого тренда нужно "набить" руку. Потому что стрелки в этом декабре обещают быть яркими, сплошными, как у кинодив Золотого века Голливуда, или нарисованными парой росчерков подводки.

Но призвание у них одно: максимально привлечь внимание к глазам. Визажисты допускают в этом сезоне, что подводка может быть, как классической черной, так и цветной. Одна из новинок в трендах – белая подводка, которая особенно эффектно смотрится на загоревшей после летнего отпуска коже.

Неоновый шик

Еще один из трендов макияжа глаз, который пришел прямиком с подиума. Яркие неоновые цвета подводки и теней. Допускается сочетать несколько цветов, или ограничиться одним.

Покрыть уже готовый макияж на веках глиттером, или оставить, как есть, но визажисты настаивают – декабрь 2021 не должен быть скучным. Скорей, красить глаза в первый месяц зимы стоит так, будто вы отправляетесь на вечеринку. И сочетать такой цвет теней стоит с контрастными стрелками и драматически длинными ресницами, загнутыми к бровям. Новичкам визажисты рекомендуют начать с двух ярких и контрастных цветов: фиолетовый и голубой, розовый и желтый – в этом сезоне допускаются любые вариации.