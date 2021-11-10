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Тренды декабря 2021. Три варианта модного макияжа глаз

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Фото: Getty Images | Самый модный макияж декабря 2021

В этом году визажисты рекомендуют выбрать для зимних месяцев яркий и сияющий макияж для глаз, который сразу привлекает к себе внимание

Демонстрируя на Неделях моды главные тренды сезона зимы 2021/2022, дизайнеры отдавали предпочтение ярким и сочным цветам, а так же, открыто симпатизировали оттенкам металлик. Немудрено, что эта тенденция проникла и в макияж. Визажисты отмечают три главных тренда в макияже глаз на декабрь 2021. Об этом пишет L`Officiel.

Золотой макияж

Золотые тени для век — одна из самых ярких тенденций в макияже глаз в декабре 2021 года. Эксперты прогнозируют, что он продержится в трендах до конца зимы.

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Модели и инфлюэсеры сочетали золотые тени, глиттер и даже золотые хлопья со стрелками и длинными ресницами. Те, кто отдавал предпочтение более скромным оттенкам теней – сильно ошибались. Золотые тени – главный тренд этого сезона. Он придаст смелой моднице шикарный образ, причем на себе его уже опробовали такие звезды, как Рианна, Джиджи Хадид и Зендая. В трендах все оттенки золотого. Можно даже их миксовать.

Драматические стрелки

Для этого тренда нужно "набить" руку. Потому что стрелки в этом декабре обещают быть яркими, сплошными, как у кинодив Золотого века Голливуда, или нарисованными парой росчерков подводки.

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Драматические стрелки, макияж глаз, модный макияж, стрелки, тренды макияжа
Драматические стрелки, макияж глаз, модный макияж, стрелки, тренды макияжа
Драматические стрелки, макияж глаз, модный макияж, стрелки, тренды макияжа
Драматические стрелки, макияж глаз, модный макияж, стрелки, тренды макияжа
Драматические стрелки, макияж глаз, модный макияж, стрелки, тренды макияжа
Драматические стрелки, макияж глаз, модный макияж, стрелки, тренды макияжа
Драматические стрелки, макияж глаз, модный макияж, стрелки, тренды макияжа
Драматические стрелки, макияж глаз, модный макияж, стрелки, тренды макияжа
Драматические стрелки, макияж глаз, модный макияж, стрелки, тренды макияжа
Драматические стрелки, макияж глаз, модный макияж, стрелки, тренды макияжа
Драматические стрелки, макияж глаз, модный макияж, стрелки, тренды макияжа
Драматические стрелки, макияж глаз, модный макияж, стрелки, тренды макияжа
Драматические стрелки, макияж глаз, модный макияж, стрелки, тренды макияжа
Драматические стрелки, макияж глаз, модный макияж, стрелки, тренды макияжа

Но призвание у них одно: максимально привлечь внимание к глазам. Визажисты допускают в этом сезоне, что подводка может быть, как классической черной, так и цветной. Одна из новинок в трендах – белая подводка, которая особенно эффектно смотрится на загоревшей после летнего отпуска коже.

Неоновый шик

Еще один из трендов макияжа глаз, который пришел прямиком с подиума. Яркие неоновые цвета подводки и теней. Допускается сочетать несколько цветов, или ограничиться одним.

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неоновый макияж, яркий макияж, модный макияж, тренды макияжа, тренды декабря 2021
неоновый макияж, яркий макияж, модный макияж, тренды макияжа, тренды декабря 2021
неоновый макияж, яркий макияж, модный макияж, тренды макияжа, тренды декабря 2021
неоновый макияж, яркий макияж, модный макияж, тренды макияжа, тренды декабря 2021
неоновый макияж, яркий макияж, модный макияж, тренды макияжа, тренды декабря 2021
неоновый макияж, яркий макияж, модный макияж, тренды макияжа, тренды декабря 2021
неоновый макияж, яркий макияж, модный макияж, тренды макияжа, тренды декабря 2021
неоновый макияж, яркий макияж, модный макияж, тренды макияжа, тренды декабря 2021
неоновый макияж, яркий макияж, модный макияж, тренды макияжа, тренды декабря 2021
неоновый макияж, яркий макияж, модный макияж, тренды макияжа, тренды декабря 2021
неоновый макияж, яркий макияж, модный макияж, тренды макияжа, тренды декабря 2021
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Покрыть уже готовый макияж на веках глиттером, или оставить, как есть, но визажисты настаивают – декабрь 2021 не должен быть скучным. Скорей, красить глаза в первый месяц зимы стоит так, будто вы отправляетесь на вечеринку. И сочетать такой цвет теней стоит с контрастными стрелками и драматически длинными ресницами, загнутыми к бровям. Новичкам визажисты рекомендуют начать с двух ярких и контрастных цветов: фиолетовый и голубой, розовый и желтый – в этом сезоне допускаются любые вариации.