Тренди грудня 2021 року. Три варіанти модного макіяжу очей

Цього року візажисти рекомендують вибрати для зимових місяців яскравий і сяючий макіяж для очей, який одразу привертає до себе увагу

Демонструючи на Тижнях моди головні тренди сезону зими 2021/2022, дизайнери віддавали перевагу яскравим і соковитим кольорам, а також відкрито симпатизували відтінкам металік. Не дивно, що ця тенденція проникла й у макіяж. Візажисти відзначають три головні тренди у макіяжі очей на грудень 2021 року. Про це пише L`Officiel.

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Золотий макіяж

Золоті тіні для повік — одна з найяскравіших тенденцій у макіяжі очей у грудні 2021 року. Експерти прогнозують, що він протримається в трендах до кінця зими.

Моделі й інфлюесери поєднували золоті тіні, гліттер і навіть золоті пластівці зі стрілками та довгими віями. Ті, хто віддавав перевагу скромнішим відтінкам тіней, дуже помилялися. Золоті тіні – головний тренд цього сезону. Він надасть сміливій модниці шикарний образ, причому на собі його вже випробували такі зірки як Ріанна, Джіджі Хадід і Зендая. У трендах усі відтінки золотого. Можна навіть їх міксувати.

Драматичні стрілки

Для цього тренду потрібно "набити" руку. Тому що стрілки цього грудня обіцяють бути яскравими, суцільними, як у кінодів Золотого віку Голлівуду, або намальованими парою розчерків підводки.

Але покликання в них одне: максимально привернути увагу до очей. Візажисти допускають цього сезону, що підводка може бути як класичною чорною, так і кольоровою. Одна з новинок у трендах – біла підводка, яка має особливо ефектний вигляд на шкірі, що засмагла після літньої відпустки.

Неоновий шик

Ще один із трендів макіяжу очей, що прийшов прямо з подіуму. Яскраві неонові кольори підводки та тіней. Допускається поєднувати кілька кольорів або обмежитися одним.

Покрити вже готовий макіяж на повіках гліттером, або залишити, як є, але візажисти наполягають – грудень 2021 року не повинен бути нудним. Скоріше, фарбувати очі в перший місяць зими варто так, ніби ви вирушаєте на вечірку. І поєднувати такий колір тіней варто з контрастними стрілками та драматично довгими віями, загнутими до брів. Початківцям візажисти рекомендують почати з двох яскравих і контрастних кольорів: фіолетовий і блакитний, рожевий і жовтий – цього сезону допускаються будь-які варіації.