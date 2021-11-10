Сальма Хайек, Джаред Лето, Адам Драйвер и Леди Гага блистали на премьере "Дома Гуччи" в Лондоне

Почти все звезды выбрали для красной дорожки наряды именно от бренда Gucci

Долгожданный фильм "Дом Гуччи" о знаменитой семье и убийстве Маурицио Гуччи его собственной женой, наконец, вышел в прокат. И на премьеру картины в Лондоне собрался весь актерский состав. Об этом пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По красной ковровой дорожке прошлись Сальма Хайек, Леди Гага, Джаред Лето, Адам Драйвер и другие.

Вместе с Хайек в Лондон прилетели ее супруг, миллиардер Франсуа-Анри Пино и его 21-летняя дочь от первого брака Матильда Пино, с которой у Сальмы прекрасные отношения.

[ + – ] Сальма Хайек, Франсуа-Анри Пино и Матильда Пино Фото: Getty Images [ + – ] Джереми Айронс, сыгравший в фильме Родольфо Гуччи Фото: Getty Images

Для премьеры актриса выбрала роскошное золотое платье от дома моды Gucci. В фильме 55-летняя актриса исполнила роль гадалки и подруги Патриции Реджани – Пины Ауриеммы.

Джаред Лето, который в фильме исполнил роль Паоло Гуччи, появился в голубом бархатном костюме из последней коллекции Gucci и образ дополнил крохотной сумочкой в форме сердца в стразах – последнем хите этого модного дома. К слову, актер и певец решил в создании образа идти до конца и накрасил ногти.

[ + – ] Сальма Хайек, Джаред Лето, Адам Драйвер и Леди Гага Фото: Getty Images

Адам Драйвер, видимо, счел наряды от Gucci слишком экстравагантными, так что выбрал элегантный костюм от Burberry. В фильме ему досталась роль Маурицио Гуччи, который в итоге и погиб от руки наемного убийцы, которого наняла его разъяренная грядущим разводом жена.

[ + – ] Звезды на премьере фильма "Дом Гуччи"

Но Леди Гага, которая и исполнила роль Патриции Реджани, светской львицы и самой шикарной женщины того времени, для красной дорожки постаралась создать поистине незабываемый образ.

[ + – ] Леди Гага в Gucci Фото: Getty Images

Она появилась в пурпурно-фиолетовом платье из самой новой коллекции Gucci Love Parade SS22 и дополнила образ чулками в сетку и ботильонами на очень высокой платформе. Макияж и прическу для нее создала звездный визажист Шарлотта Тилберри.

А украшения Леди Гага выбрала от ювелирного бренда Tiffany & Co. Включая самые популярные браслеты, созданные известным дизайнером Эльзой Перетти. Сейчас один такой браслет стоит более 25 тысяч долларов.

[ + – ] Трейлер фильма "Дом Гуччи"

В основу сюжета фильма легла история отношений Маурицио, внука основателя модного дома Гуччио Гуччи, и его супруги Патриции Реджани. Пара прожила в браке 12 лет, а через несколько лет после развода Патриция заказала убийство своего бывшего мужа. Патрицию Реджани приговорили к 29 годам тюремного заключения за убийство бывшего мужа. На свободу она вышла в 2016 году досрочно.

Интересно, но изначально на роль "черной вдовы" пророчили Анджелину Джоли, Пенелопу Крус и Марго Робби.