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Сальма Хаєк, Джаред Літо, Адам Драйвер і Леді Гага сяяли на прем'єрі "Дому Ґуччі" в Лондоні

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Сальма Хаєк, Джаред Лето, Адам Драйвер, Леді Гага, дім ґуччі, прем'єра в Лондоні
Фото: Getty Images | Сальма Хаєк, Джаред Лето, Адам Драйвер і Леді Гага

Майже всі зірки вибрали для червоної доріжки вбрання саме від бренду Gucci

Довгоочікуваний фільм "Дім Ґуччі" про знамениту родину та вбивство Мауріціо Ґуччі його власною дружиною, нарешті, вийшов у прокат. І на прем'єру картини в Лондоні зібрався весь акторський склад. Про це пише Daily Mail.

Червоною килимовою доріжкою пройшлися Сальма Хаєк, Леді Гага, Джаред Лето, Адам Драйвер та інші.

Разом із Хаєк до Лондона прилетіли її чоловік, мільярдер Франсуа-Анрі Піно, та його 21-річна дочка від першого шлюбу Матільда Піно, з якою Сальма має прекрасні стосунки.

сальма хаєк, адам драйвер, леді гага, джаред лето
Сальма Хаєк, Франсуа-Анрі Піно та Матільда Піно
Фото: Getty Images
сальма хаєк, адам драйвер, леді гага, джаред лето, джеремі айронс
Джеремі Айронс, який зіграв у фільмі Родольфо Ґуччі
Фото: Getty Images

Для прем'єри актриса обрала розкішну золоту сукню від будинку моди Gucci. У фільмі 55-річна актриса виконала роль ворожки та подруги Патриції Реджані – Піни Ауріємми.

Джаред Лето, який у фільмі виконав роль Паоло Ґуччі, з'явився в блакитному оксамитовому костюмі з останньої колекції Gucci й образ доповнив крихітною сумочкою у формі серця в стразах – останнім хітом цього модного будинку. До речі, актор і співак вирішив у створенні образу йти до кінця та нафарбував нігті.

сальма хаєк, адам драйвер, леді гага, джаред лето
Сальма Хаєк, Джаред Лето, Адам Драйвер і Леді Гага
Фото: Getty Images

Адам Драйвер, мабуть, вважав вбрання від Gucci надто екстравагантними, тож вибрав елегантний костюм від Burberry. У фільмі йому дісталася роль Мауріціо Ґуччі, що в результаті й загинув від руки найманого вбивці, якого найняла його розлючена майбутнім розлученням дружина.

Зірки на прем'єрі фільму "Дім Ґуччі"

Але Леді Гага, яка й виконала роль Патриції Реджані, світської левиці та найшикарнішої жінки того часу, для червоної доріжки постаралася створити справді незабутній образ.

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Леді Гага в Gucci
Фото: Getty Images

Вона з'явилася в пурпурно-фіолетовій сукні з нової колекції Gucci Love Parade SS22 і доповнила образ панчохами в сітку та ботильйонами на дуже високій платформі. Макіяж і зачіску для неї створила зіркова візажистка Шарлотта Тілберрі.

А прикраси Леді Ґаґа обрала від ювелірного бренду Tiffany&Co. Включно з найпопулярнішими браслетами, створеними відомою дизайнеркою Ельзою Перетті. Нині один такий браслет коштує понад 25 тисяч доларів.

Трейлер фільму "Дім Ґуччі"

В основу сюжету фільму лягла історія стосунків Мауріціо, онука засновника модного будинку Ґуччіо Ґуччі, та його дружини Патриції Реджані. Пара прожила в шлюбі 12 років, а за кілька років після розлучення Патриція замовила вбивство свого колишнього чоловіка. Патрицію Реджані засудили до 29 років ув'язнення за вбивство колишнього чоловіка. На волю вона вийшла у 2016 році достроково.

Цікаво, але спочатку на роль "чорної вдови" пророкували Анджеліну Джолі, Пенелопу Крус і Марго Роббі.