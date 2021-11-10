Сальма Хаєк, Джаред Літо, Адам Драйвер і Леді Гага сяяли на прем'єрі "Дому Ґуччі" в Лондоні

Майже всі зірки вибрали для червоної доріжки вбрання саме від бренду Gucci

Довгоочікуваний фільм "Дім Ґуччі" про знамениту родину та вбивство Мауріціо Ґуччі його власною дружиною, нарешті, вийшов у прокат. І на прем'єру картини в Лондоні зібрався весь акторський склад. Про це пише Daily Mail.

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Червоною килимовою доріжкою пройшлися Сальма Хаєк, Леді Гага, Джаред Лето, Адам Драйвер та інші.

Разом із Хаєк до Лондона прилетіли її чоловік, мільярдер Франсуа-Анрі Піно, та його 21-річна дочка від першого шлюбу Матільда Піно, з якою Сальма має прекрасні стосунки.

[ + – ] Сальма Хаєк, Франсуа-Анрі Піно та Матільда Піно Фото: Getty Images [ + – ] Джеремі Айронс, який зіграв у фільмі Родольфо Ґуччі Фото: Getty Images

Для прем'єри актриса обрала розкішну золоту сукню від будинку моди Gucci. У фільмі 55-річна актриса виконала роль ворожки та подруги Патриції Реджані – Піни Ауріємми.

Джаред Лето, який у фільмі виконав роль Паоло Ґуччі, з'явився в блакитному оксамитовому костюмі з останньої колекції Gucci й образ доповнив крихітною сумочкою у формі серця в стразах – останнім хітом цього модного будинку. До речі, актор і співак вирішив у створенні образу йти до кінця та нафарбував нігті.

[ + – ] Сальма Хаєк, Джаред Лето, Адам Драйвер і Леді Гага Фото: Getty Images

Адам Драйвер, мабуть, вважав вбрання від Gucci надто екстравагантними, тож вибрав елегантний костюм від Burberry. У фільмі йому дісталася роль Мауріціо Ґуччі, що в результаті й загинув від руки найманого вбивці, якого найняла його розлючена майбутнім розлученням дружина.

[ + – ] Зірки на прем'єрі фільму "Дім Ґуччі"

Але Леді Гага, яка й виконала роль Патриції Реджані, світської левиці та найшикарнішої жінки того часу, для червоної доріжки постаралася створити справді незабутній образ.

[ + – ] Леді Гага в Gucci Фото: Getty Images

Вона з'явилася в пурпурно-фіолетовій сукні з нової колекції Gucci Love Parade SS22 і доповнила образ панчохами в сітку та ботильйонами на дуже високій платформі. Макіяж і зачіску для неї створила зіркова візажистка Шарлотта Тілберрі.

А прикраси Леді Ґаґа обрала від ювелірного бренду Tiffany&Co. Включно з найпопулярнішими браслетами, створеними відомою дизайнеркою Ельзою Перетті. Нині один такий браслет коштує понад 25 тисяч доларів.

[ + – ] Трейлер фільму "Дім Ґуччі"

В основу сюжету фільму лягла історія стосунків Мауріціо, онука засновника модного будинку Ґуччіо Ґуччі, та його дружини Патриції Реджані. Пара прожила в шлюбі 12 років, а за кілька років після розлучення Патриція замовила вбивство свого колишнього чоловіка. Патрицію Реджані засудили до 29 років ув'язнення за вбивство колишнього чоловіка. На волю вона вийшла у 2016 році достроково.

Цікаво, але спочатку на роль "чорної вдови" пророкували Анджеліну Джолі, Пенелопу Крус і Марго Роббі.