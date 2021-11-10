Наталья Водянова и Наоми Кэмпбелл посетили открытие выставки Dior в Катаре

Сейчас в Дохе, столице этой страны, происходит сразу несколько светских событий

Наталья Водянова, Адриана Лима, Наоми Кэмпбелл, Мэй Маск и многие другие на этой неделе прилетели в Доху, Катар, чтобы принять участие в ряде шикарных мероприятий. Об этом пишет Daily Mail.

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В конце прошлой недели состоялась церемония вручения наград Fashion Trust Arabia, а на днях состоялось открытие выставки Christian Dior: Designer Of Dreams.

[ + – ] Мэй Маск на выставке Christian Dior: Designer Of Dreams Фото: Getty Images [ + – ] Наталья Водянова на выставке Christian Dior: Designer Of Dreams Фото: Getty Images

Для французского дома моды это первое настолько крупное событие, которое проводится на Ближнем Востоке, так что по этому случаю в Доху прилетела креативный директор бренда Мария Грация Кьюри.

Выставка является наиболее полной ретроспективой истории Dior и впервые была показана в Париже в 2017 году. В Дохе экспозицию пополнили наряды из личной коллекции 62-летней Мозы бинт Насер аль-Миснед. Моза – вторая жена 3-го эмира Катара шейха Хамада бен Калифа-аль-Тани. Она мать нынешнего правителя Катара и еще шести детей, спецпосланник ЮНЕСКО, имеет несколько почетных докторских званий и носит звание одной из самых стильных женщин в мире.

Многие из приглашенных гостей пришли в нарядах Dior, как Наталья Водянова.

А Наоми Кэмпбелл в этот вечер появилась в наряде от своего друга Пьерпаоло Пиччоли, который разработал специальную коллекцию в традициях ближневосточной моды.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл на выставке Christian Dior: Designer Of Dreams Фото: Naomi Campbell/Instagram [ + – ] Наоми Кэмпбелл на выставке Christian Dior: Designer Of Dreams Фото: Naomi Campbell/Instagram

Впрочем, Пьерпаоло уже раскритиковали за то, что он, осудив анти-ЛГБТК закон в Италии, тут же стал сотрудничать со страной, где ЛГБТК-сообщество и вовсе не может чувствовать себя в безопасности.