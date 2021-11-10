Наталія Водянова та Наомі Кемпбелл відвідали відкриття виставки Dior у Катарі

Зараз у Досі, столиці цієї країни, відбувається одразу кілька світських подій.

Наталія Водянова, Адріана Ліма, Наомі Кемпбелл, Мей Маск і багато інших на цьому тижні прилетіли до Дохи, Катар, щоб узяти участь у низці шикарних заходів. Про це пише Daily Mail.

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Наприкінці минулого тижня відбулася церемонія вручення нагород Fashion Trust Arabia, а днями відбулося відкриття виставки Christian Dior: Designer Of Dreams.

[ + – ] Мей Маск на виставці Christian Dior: Designer Of Dreams Фото: Getty Images [ + – ] Наталія Водянова на виставці Christian Dior: Designer Of Dreams Фото: Getty Images

Для французького дому моди це перша настільки велика подія, яка проводиться на Близькому Сході, тому з цієї нагоди в Доху прилетіла креативна директорка бренду Марія Грація К'юрі.

Виставка є найповнішою ретроспективою історії Dior і вперше була показана в Парижі у 2017 році. У Досі експозицію поповнили вбрання з власної колекції 62-річної Мози бінт Насер аль-Міснед. Моза – друга дружина 3-го еміра Катару шейха Хамада бен Каліфа-аль-Тані. Вона мати нинішнього правителя Катару та ще шістьох дітей, спецпосланниця ЮНЕСКО, має кілька почесних докторських звань і носить звання однієї з найстильніших жінок у світі.

Багато хто з запрошених гостей прийшли у вбранні Dior, як Наталія Водянова.

А Наомі Кемпбелл цього вечора з'явилася вбрання від свого друга П'єрпаоло Піччолі, який розробив спеціальну колекцію в традиціях близькосхідної моди.

[ + – ] Наомі Кемпбелл на виставці Christian Dior: Designer Of Dreams Фото: Naomi Campbell/Instagram [ + – ] Наомі Кемпбелл на виставці Christian Dior: Designer Of Dreams Фото: Naomi Campbell/Instagram

Утім, П'єрпаоло вже розкритикували за те, що він, засудивши анти-ЛГБТК закон в Італії, відразу почав співпрацювати з країною, де ЛГБТК-спільнота й зовсім не може почуватися в безпеці.