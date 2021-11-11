Зендая, Кара Делевинь, Вера Вонг и другие на премии CFDA Fashion Awards

На церемонии награждали селебрити и дизайнеров, внесших свой вклад в развитие модной индустрии в 2021 году

В Нью-Йорке состоялась премия CFDA Fashion Awards — одна из самых престижных в области моды. Ее гостями стали Зендая, Дрю Бэрримор, Кара Делевинь, звезда сериала "Игра в кальмара" Чо Хо Ен и другие. Об этом пишет Vogue.

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На церемонии награждения CFDA Fashion Awards Совет модных экспертов Америки награждал звезд шоу-бизнеса и дизайнеров, внесших свой вклад в развитие модной индустрии в 2021 году.

Так, актриса Зендая, звезда сериала "Эйфория" и фильма "Дюна" получила титул "Иконы моды", а ее коллегу Аню Тейлор-Джой, звезду сериала "Ход королевы", назвали "Лицом года".

[ + – ] Аня Тэйлор-Джой в муаровом мини-платье Фото: Getty Images

[ + – ] Зендая в платье-цветке от Вера Вонг Фото: Getty Images

Зендая, каждый выход которой в свет всегда становится модной сенсацией, стала самой юной звездой в истории премии, победившей в этой номинации. Для выхода в свет она выбрала красный наряд авторства Vera Wang из топа и юбки.

[ + – ] Вера Вонг - "королева свадебных платьев" Фото: Getty Images [ + – ] Эмили Ратаковски Фото: Getty Images

Дизайнер-ветеран Вера Вонг, к слову, тоже посетила церемонию в элегантном наряде своего авторства. 72-летняя королева свадебных платьев запустила линейку вечерних нарядов сравнительно недавно, а лауреатом премии Совета модных экспертов Америки она становилась в 2005 году.

Аня Тейлор-Джой выбрала для красной дорожки ярко-фиолетовое платье с глубоким вырезом от Oscar de la Renta. Элегантный образ актриса дополнила шляпкой-таблеткой с вуалью леопардовой расцветки, перчатками и туфельками в тон.

[ + – ] Дрю Бэрримор Фото: Getty Images [ + – ] Кара Делевинь Фото: Getty Images

Сюрпризом на церемонии стало появление Дрю Бэрримор, которая нечасто выходит в свет. Но для своего триумфа актриса подобрала эффектное платье от Christian Siriano. Желтое платье из тюля с пышным кринолином выделило звезду среди прочих селебрити, которые выбрали более лаконичные образы.

[ + – ] Звезда "Игры в Кальмара" Чо Хо Ен Фото: Getty Images [ + – ] Актриса и дизайнер Эшли Олсен Фото: Getty Images

И не стало сюрпризом появление южнокорейской актрисы и модели Чо Хо Ен. Звезды нашумевшего сериала "Игра в кальмара" уже давно стали желанными гостями на всех модных вечеринках в США и Европе.

[ + – ] Анна Винтур в модной шубке "тедди" Фото: Getty Images

Обладателем CFDA Awards в международной категории для мужских коллекций стала Грейс Уэльс Боннер. В женских победителем стал Демна Гвасалия. В номинации "Лучший американский дизайнер женской одежды" победу одержал Кристофер Джон Роджерс. Премия за дизайн аксессуаров досталась Телфару Клеменсу. Американский молодой дизайнер года — Эдвин Томпсон. Полный список победителей CFDA Awards 2021 можно посмотреть здесь.