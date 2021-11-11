Зендая, Кара Делевінь, Вера Вонг та інші на премії CFDA Fashion Awards

На церемонії нагороджували селебріті та дизайнерів, які зробили свій внесок у розвиток модної індустрії у 2021 році.

У Нью-Йорку відбулася премія CFDA Fashion Awards – одна з найпрестижніших у галузі моди. Її гостями стали Зендая, Дрю Беррімор, Кара Делєвінь, зірка серіалу "Гра в кальмара" Чо Хо Ен та інші. Про це пише Vogue.

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На церемонії нагородження CFDA Fashion Awards Рада модних експертів Америки нагороджувала зірок шоу-бізнесу та дизайнерів, які зробили свій внесок у розвиток модної індустрії у 2021 році.

Так, актриса Зендая, зірка серіалу "Ейфорія" та фільму "Дюна", здобула титул "Ікони моди", а її колегу Аню Тейлор-Джой, зірку серіалу "Хід королеви", назвали "Обличчям року".

[ + – ] Аня Тейлор-Джой у муаровій мінісукні Фото: Getty Images

[ + – ] Зендая в сукні-квітці від Вери Вонг Фото: Getty Images

Зендая, кожен вихід якої у світ завжди стає модною сенсацією, стала наймолодшою зіркою в історії премії, яка перемогла в цій номінації. Для виходу у світ вона обрала червоне вбрання авторства Vera Wang із топу та спідниці.

[ + – ] Вера Вонг — "королева весільних суконь" Фото: Getty Images [ + – ] Емілі Ратаковскі Фото: Getty Images

Дизайнерка-ветеранка Вера Вонг, до речі, також відвідала церемонію в елегантному вбранні свого авторства. 72-річна королева весільних суконь запустила лінійку вечірнього вбрання порівняно недавно, а лауреаткою премії Ради модних експертів Америки вона ставала 2005 року.

Аня Тейлор-Джой вибрала для червоної доріжки яскраво-фіолетову сукню з глибоким вирізом від Oscar de la Renta. Елегантний образ актриса доповнила капелюшком-таблеткою з вуаллю леопардового забарвлення, рукавичками та туфельками в тон.

[ + – ] Дрю Беррімор Фото: Getty Images [ + – ] Кара Делевінь Фото: Getty Images

Сюрпризом на церемонії стала поява Дрю Беррімор, яка нечасто виходить у світ. Але для свого тріумфу актриса підібрала ефектну сукню Christian Siriano. Жовта сукня з тюлю з пишним криноліном виділила зірку серед інших селебріті, які обрали лаконічніші образи.

[ + – ] Зірка "Гри в кальмара" Чо Хо Ен Фото: Getty Images [ + – ] Актриса та дизайнер Ешлі Олсен Фото: Getty Images

І не стала сюрпризом поява південнокорейської актриси та моделі Чо Хо Ен. Зірки гучного серіалу "Гра в кальмара" вже давно стали бажаними гостями на всіх модних вечірках у США та Європі.

[ + – ] Анна Вінтур у модній шубці "тедді" Фото: Getty Images

Власницею CFDA Awards у міжнародній категорії для чоловічих колекцій стала Грейс Вельс Боннер. У жіночих переможцем став Демна Гвасалія. У номінації "Найкращий американський дизайнер жіночого одягу" перемогу здобув Крістофер Джон Роджерс. Премія за дизайн аксесуарів дісталася Телфару Клеменсу. Американський молодий дизайнер року – Едвін Томпсон. Повний список переможців CFDA Awards 2021 можна переглянути тут.