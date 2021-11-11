Тренды осени и зимы 2021-22. Стилисты рассказали о трех ярких решениях маникюра

Модный маникюр и основные тренды nail art – это главная тема для модниц, которые следят за тенденциями

Сейчас выбрать цвет лака для ногтей не проблема. Точнее, проблема в самом выборе, ведь цветов столько, что, приходя на маникюр, становится нелегко определить с дизайном и цветом. Стилисты Harpers Bazaar помогут определиться с выбором.

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Обойтись без маникюра нелегко. Тем более, что мастера маникюра предлагают огромное разнообразие дизайнов, цветов лака и даже помогут создать желанную форму и длину ногтей.

Если даже вы всю жизнь ходили с короткими ногтями, то всегда можно попробовать что-то радикально новое. А, будучи любительницей нюдовых оттенков, как члены королевской семьи Великобритании, можно изменить правилам, и накрасить ногти настолько ярко, насколько позволит палитра лаков выбранного салона.

Но стилисты отмечают несколько оттенков, которые оказались в трендах конца осени и начала зимы 2021. Не исключено, что после Нового года в фаворе будет что-то кардинально новое, но сейчас, отправляясь в салон красоты, стоит остановить свой выбор на каком-то из самых модных оттенков.

Фуксия и все ее оттенки

Сегодня все больше набирают обороты оттенки цвета фуксии. Это пурпурно-розовый цвет, который используют практически везде: в одежде, мебели, и конечно — маникюре.

Потому что купить настолько яркий диван – это радикальное решение, а цвет ногтей всегда можно менять по желанию. Свое название такой оттенок получил благодаря цветку фуксии. Маникюр в этом цвете многогранен. Он может быть ярким, матовым, дополненым декором, или акцентами в цвете металлик.

Синий маникюр

Этой осенью синий также в фаворе. Летом девушки обычно выбирают цвет неба над морем. Зато ближе к осени, отдают предпочтение более насыщенным оттенкам. Еще в октябре модницы выбирали цвет грозового неба: синий с подтоном серого.

Также, в настоящее время стилисты отмечают, что в топе модных тенденций оказался ярко-синий. Причем цвет одновременно насыщенный и нейтральный, позволяющий подобрать любой гардероб. Интересно, но настолько же яркий алый уже считается классикой. А решиться на синие ногти все еще многим нелегко. Впрочем, всегда можно начать с малого: сделать цветной френч, или сочетать несколько цветов, чтобы приглушить яркость.

Зеленый и все его оттенки

По мере опадания листвы, зеленый маникюр набирает популярность. Причем все оттенки зеленого. От ярко-изумрудного, до мшисто зеленого и всех оттенков салатового.

Если выбрать один цвет кажется вам слишком трудным, стилисты рекомендуют изобразить на ногтях целую палитру – мягкий переход от светло-зеленого, до темного. Или снова использовать прием с цветным френчем. Этот модное решение позволяет понять, насколько вам нравиться тот, или иной цвет на ногтях.

Бонус: металлик

Этот тренд держится в топах, не смотря на другие модные тенденции. Причем, в моде классика: серебристые ногти, как у героинь фантастических фильмов про космические путешествия и золотистые – как узоры на елочных игрушках.

Опытные мастера маникюра маникюра могут даже создать дизайн, который соединит два топовых модных решения. Один из самых популярных дизайнов – серебристо-золотистый френч или золотые звезды на серебристом фоне.