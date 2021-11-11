Тренди осені та зими 2021-22. Стилісти розповіли про три яскраві рішення манікюру

Модний манікюр та основні тренди nail art – це головна тема для модниць, які стежать за тенденціями

Наразі вибрати колір лаку для нігтів не проблема. Точніше, проблема у самому виборі, адже кольорів стільки, що, приходячи на манікюр, стає нелегко визначитися з дизайном та кольором. Стилісти Harpers Bazaar допоможуть визначитися з вибором.

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Обійтися без манікюру нелегко. Тим більше, що майстри манікюру пропонують величезну різноманітність дизайнів, кольорів лаку та навіть допоможуть створити бажану форму та довжину нігтів.

Якщо ви все життя ходили з короткими нігтями, то завжди можна спробувати щось радикально нове. А, будучи любителькою нюдових відтінків, як члени королівської родини Великобританії, можна змінити правила, і нафарбувати нігті настільки яскраво, наскільки дозволить палітра лаків вибраного салону.

Але стилісти зазначають кілька відтінків, які опинилися в трендах кінця осені та початку зими 2021 року. Не виключено, що після Нового року у фаворі буде щось кардинально нове, але зараз, вирушаючи в салон краси, варто зупинити свій вибір на якомусь із наймодніших відтінків.

Фуксія та всі її відтінки

Сьогодні все більше набирають обертів відтінки кольору фуксії. Це пурпурово-рожевий колір, який використовують практично скрізь: в одязі, меблях, і звичайно — у манікюрі.

Тому що придбати настільки яскравий диван – це радикальне рішення, а колір нігтів завжди можна міняти за бажанням. Свою назву такий відтінок отримав завдяки квітці фуксії. Манікюр у цьому кольорі багатогранний. Він може бути яскравим, матовим, доповненим декором, або акцентами в кольорі металік.

Синій манікюр

Цієї осені синій також у фаворі. Влітку дівчата зазвичай обирають колір неба над морем. Зате ближче до осені віддають перевагу більш насиченим відтінкам. Ще в жовтні модниці обирали колір грозового неба: синій із підтоном сірого.

Також, наразі стилісти зазначають, що в топі модних тенденцій опинився яскраво-синій. Причому колір одночасно насичений та нейтральний, що дозволяє підібрати будь-який гардероб. Цікаво, але настільки ж яскравий червоний уже вважається класикою. А зважитись на сині нігті все ще багатьом нелегко. Втім, завжди можна почати з малого: зробити кольоровий френч або поєднувати кілька кольорів, щоб приглушити яскравість.

Зелений та всі його відтінки

У міру обпадання листя зелений манікюр набирає популярності. І всі відтінки зеленого. Від яскраво-смарагдового до темно-зеленого та всіх відтінків салатового.

Якщо вибрати один колір здається вам надто важким, стилісти рекомендують зобразити на нігтях цілу палітру – м'який перехід від світло-зеленого до темного. Або знову використовувати прийом із кольоровим френчем. Це модне рішення дозволяє зрозуміти, наскільки вам подобається той чи інший колір на нігтях.

Бонус: металік

Цей тренд тримається в топах, попри інші модні тенденції. Причому в моді класика: сріблясті нігті, як у героїнь фантастичних фільмів про космічні подорожі та золотисті – як візерунки на ялинкових іграшках.

Досвідчені майстри манікюру манікюру можуть навіть створити дизайн, який поєднає два топових модних рішення. Один із найпопулярніших дизайнів – сріблясто-золотистий френч чи золоті зірки на сріблястому фоні.