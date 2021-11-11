Бенедикт Камбербэтч отравился никотином на съемках фильма "Власть пса"
Актеру на съемках драмы пришлось перевоплотится в фермера и, чтобы вжиться в роль, он курил самокрутки
Уже в декабре на Netflix состоится премьера одного из самых долгожданных фильмов года – драмы "Власть пса". В котором главные роли исполнили Джесси Племонс, Кирстен Данст и Бенедикт Камбербэтч. И последний как серьезно подошел к роли, что курил самокрутки, как настоящий фермер 1925 года и, в итоге, три раза травился никотином. Об этом актер рассказал в интервью журналу Esquire.
Режиссером фильма стала дама Джейн Кэмпион, ранее снявшая фильм "Пианино". По сюжету, в фильме речь идет о двух братьях, владельцах крупнейшего ранчо в Монтане — Филе и Джордже Бербэнках. Джордж, роль которого исполняет Джесси Племонс, женится на вдове Роуз, которая переезжает к братьям на ранчо. Фил чувствует себя преданным и начинает против нее войну.
Чтобы вжиться в роль, Бенедикт научился резать по дереву, изготовлять подковы и курить самокрутки с крепким табаком, что стало для него самым серьезным испытанием.
"Это действительно было тяжело. Самокрутки без фильтра, дубль за дублем. Я трижды заработал никотиновое отравление. Когда тебе надо много курить, это совершенно отвратительно", — признался актер.
Камбербэтч пояснил, что таким образом он хотел полностью вжиться в образ персонажа. "Я хотел, чтобы люди в комнате знали, как я пахну. Хотя это и было трудно", — сообщил он.
Но вот на банджо, как признался Камбербэтч, он играть так и не научился. Хоть в романе Томаса Сэвиджа, по которому снять фильм, его герой это умеет делать виртуозно.
Впрочем, актер признался, что по сюжету, его герой много ездит верхом, так что ему было приятно вновь сесть в седло. Он научился ездить на лошадях несколько лет назад, когда снимался в военной драме "Боевой конь".