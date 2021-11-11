Бенедикт Камбербэтч отравился никотином на съемках фильма "Власть пса"

Актеру на съемках драмы пришлось перевоплотится в фермера и, чтобы вжиться в роль, он курил самокрутки

Уже в декабре на Netflix состоится премьера одного из самых долгожданных фильмов года – драмы "Власть пса". В котором главные роли исполнили Джесси Племонс, Кирстен Данст и Бенедикт Камбербэтч. И последний как серьезно подошел к роли, что курил самокрутки, как настоящий фермер 1925 года и, в итоге, три раза травился никотином. Об этом актер рассказал в интервью журналу Esquire.

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Режиссером фильма стала дама Джейн Кэмпион, ранее снявшая фильм "Пианино". По сюжету, в фильме речь идет о двух братьях, владельцах крупнейшего ранчо в Монтане — Филе и Джордже Бербэнках. Джордж, роль которого исполняет Джесси Племонс, женится на вдове Роуз, которая переезжает к братьям на ранчо. Фил чувствует себя преданным и начинает против нее войну.

Фото: Скриншот

Чтобы вжиться в роль, Бенедикт научился резать по дереву, изготовлять подковы и курить самокрутки с крепким табаком, что стало для него самым серьезным испытанием.

"Это действительно было тяжело. Самокрутки без фильтра, дубль за дублем. Я трижды заработал никотиновое отравление. Когда тебе надо много курить, это совершенно отвратительно", — признался актер.

Камбербэтч пояснил, что таким образом он хотел полностью вжиться в образ персонажа. "Я хотел, чтобы люди в комнате знали, как я пахну. Хотя это и было трудно", — сообщил он.

Но вот на банджо, как признался Камбербэтч, он играть так и не научился. Хоть в романе Томаса Сэвиджа, по которому снять фильм, его герой это умеет делать виртуозно.

[ + – ] Трейлер фильма "Власть пса"

Впрочем, актер признался, что по сюжету, его герой много ездит верхом, так что ему было приятно вновь сесть в седло. Он научился ездить на лошадях несколько лет назад, когда снимался в военной драме "Боевой конь".