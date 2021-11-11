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Бенедикт Камбербетч отруївся нікотином на зйомках фільму "Влада пса"

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бенедикт камбербетч, влада пса, фільм
Фото: Скриншот

Актору на зйомках драми довелося перетворитися на фермера і, щоб вжитися у роль, він курив самокрутки.

Вже в грудні на Netflix відбудеться прем'єра одного з найочікуваніших фільмів року — драми "Влада пса". У якому головні ролі виконали Джессі Племонс, Кірстен Данст та Бенедикт Камбербетч. І останній серйозно підійшов до ролі — курив самокрутки, як справжній фермер 1925 року і, зрештою, тричі труївся нікотином. Про це актор розповів в інтерв'ю журналу Esquire.

Режисером фільму стала дама Джейн Кемпіон, яка раніше зняла фільм "Піаніно". За сюжетом, у фільмі йдеться про двох братів, власників найбільшого ранчо в Монтані — Філа та Джорджа Бербенка. Джордж, роль якого виконує Джессі Племонс, одружується з вдовою Роуз, яка переїжджає до братів на ранчо. Філ почувається зрадженим і починає проти неї війну.

Фото: Скриншот

Щоб вжитися в роль, Бенедикт навчився різати по дереву, виготовляти підкови і курити цигарки з міцним тютюном, що стало для нього найсерйознішим випробуванням.

"Це справді було важко. Самокрутки без фільтра, дубль за дублем. Я тричі отримував нікотинове отруєння. Коли тобі треба багато курити, це геть огидно", — зізнався актор.

Камбербетч пояснив, що таким чином він хотів повністю вжитися в образі персонажа. "Я хотів, щоб люди у кімнаті знали, як я пахну. Хоча це і було важко", — повідомив він.

Але на банджо, як зізнався Камбербетч, він грати так і не навчився. Хоч у романі Томаса Севіджа, за яким знятий фільм, його герой це вміє робити віртуозно.

Трейлери фильму "Влада пса"

Втім, актор зізнався, що за сюжетом, його герой багато їздить верхи, тож йому було приємно знову сісти у сідло. Він навчився їздити на конях кілька років тому, коли знімався у військовій драмі "Бойовий кінь".