Бенедикт Камбербетч отруївся нікотином на зйомках фільму "Влада пса"

Актору на зйомках драми довелося перетворитися на фермера і, щоб вжитися у роль, він курив самокрутки.

Вже в грудні на Netflix відбудеться прем'єра одного з найочікуваніших фільмів року — драми "Влада пса". У якому головні ролі виконали Джессі Племонс, Кірстен Данст та Бенедикт Камбербетч. І останній серйозно підійшов до ролі — курив самокрутки, як справжній фермер 1925 року і, зрештою, тричі труївся нікотином. Про це актор розповів в інтерв'ю журналу Esquire.

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Режисером фільму стала дама Джейн Кемпіон, яка раніше зняла фільм "Піаніно". За сюжетом, у фільмі йдеться про двох братів, власників найбільшого ранчо в Монтані — Філа та Джорджа Бербенка. Джордж, роль якого виконує Джессі Племонс, одружується з вдовою Роуз, яка переїжджає до братів на ранчо. Філ почувається зрадженим і починає проти неї війну.

Фото: Скриншот

Щоб вжитися в роль, Бенедикт навчився різати по дереву, виготовляти підкови і курити цигарки з міцним тютюном, що стало для нього найсерйознішим випробуванням.

"Це справді було важко. Самокрутки без фільтра, дубль за дублем. Я тричі отримував нікотинове отруєння. Коли тобі треба багато курити, це геть огидно", — зізнався актор.

Камбербетч пояснив, що таким чином він хотів повністю вжитися в образі персонажа. "Я хотів, щоб люди у кімнаті знали, як я пахну. Хоча це і було важко", — повідомив він.

Але на банджо, як зізнався Камбербетч, він грати так і не навчився. Хоч у романі Томаса Севіджа, за яким знятий фільм, його герой це вміє робити віртуозно.

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Втім, актор зізнався, що за сюжетом, його герой багато їздить верхи, тож йому було приємно знову сісти у сідло. Він навчився їздити на конях кілька років тому, коли знімався у військовій драмі "Бойовий кінь".