Леди Гага продемонстрировала два стильных образа в Лондоне

Певица и актриса, сыграв главную роль в фильме "Дом Гуччи", стала большой поклонницей бренда

Леди Гага недавно блеснула на премьере одного из самых ожидаемых фильмов года, драме "Дом Гуччи", появившись в ошеломительном пурпурно-фиолетовом платье из последней коллекции Gucci, а теперь продемонстрировала, что стала поклонницей бренда, появившись в тотал-луке этого модного дома. Об этом пишет Daily Mail.

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Премьера прошла в Лондоне. Певица задержалась в столице Великобритании и уже традиционно устроила из своих выходов в свет настоящее шоу. Папарацци любят певицу за ее яркие и театрализовано оригинальные образы. Так что на днях их ожидало шикарное зрелище.

[ + – ] Леди Гага в платье от Et Ochs Фото: Getty Images

Направляясь на показ фильма, Леди Гага появилась в образе коварной соблазнительницы, выбрав атласное платье от Et Ochs самого модного в этом сезоне шоколадного оттенка. Скроенное по косой платье идеально облегало фигуру певицы, а золотисто-шоколадные босоножки на высокой платформе дополняли образ.

Второй выход певица продумала до мелочей, представ в тотал-луке Gucci в ретро-стиле. Образ могла бы выбрать ее экранная героиня – Патриция Реджани, которая прославилась, как самая стильная женщина своего времени.

Гага выбрала платье-миди, кейп из той же ткани, щедро украшенной стразами и миниатюрную сумочку. Образ она дополнила ботильонами на головокружительной платформе — своей визитной карточкой и солнечными очками от Victoria Beckham. А запястье украсила винтажным браслетом Gucci.

[ + – ] Леди Гага в тотал-луке Gucci Фото: Getty Images

Напомним, убийство наследника модной империи Gucci, Маурицио Гуччи на ступенях его бутика, потрясло мир, но еще больше мир был потрясен, когда выяснилось, что убийство Маурицио заказала его собственная бывшая жена Патриция Реджани, разъяренная маленькой суммой отступных. Блистательной Патриции Маурицио предложил только 650 тысяч долларов.

Патриция отсидела 18 лет в тюрьме и вышла досрочно в 2016 году. Критики уже назвали Леди Гагу в роли "черной вдовы" – настоящим событием. Хотя сам фильм получил противоречивые отзывы.