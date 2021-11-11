Леді Гага продемонструвала два стильні образи в Лондоні

Співачка та актриса, зігравши головну роль у фільмі "Дім Гуччі", стала великою шанувальницею бренду

Леді Гага нещодавно блиснула на прем'єрі одного з найочікуваніших фільмів року, драмі "Дім Гуччі", з'явившись у приголомшливій пурпурово-фіолетовій сукні з останньої колекції Gucci, а тепер продемонструвала, що стала шанувальницею бренду, з'явившись у тотал-луці цього модного будинку. Про це пише Daily Mail.

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Прем'єра пройшла у Лондоні. Співачка затрималася у столиці Великобританії і вже традиційно влаштувала зі своїх виходів у світ справжнє шоу. Папараці люблять співачку за її яскраві та театралізовані оригінальні образи. Тож днями на них чекало шикарне видовище.

[ + – ] Леді Гага у сукні від Et Ochs Фото: Getty Images

Прямуючи на показ фільму, Леді Гага з'явилася в образі підступної спокусниці, обравши атласну сукню від Et Ochs наймоднішого цього сезону шоколадного відтінку. Скроєна по косій сукня ідеально облягала фігуру співачки, а золотисто-шоколадні босоніжки на високій платформі доповнювали образ.

Другий вихід співачка продумала до дрібниць, поставши в тотал-луці Gucci в ретро-стилі. Такий образ могла б вибрати її екранна героїня – Патриція Реджані, яка прославилася як найстильніша жінка свого часу.

Гага обрала сукню-міді, кейп із тієї ж тканини, щедро прикрашену стразами та мініатюрну сумочку. Образ вона доповнила ботильйонами на запаморочливій платформі — своєю візитною карткою та сонячними окулярами від Victoria Beckham. А зап'ястя прикрасила вінтажним браслетом Gucci.

[ + – ] Леді Гага в тотал-луці Gucci Фото: Getty Images

Нагадаємо, вбивство спадкоємця модної імперії Gucci Мауріціо Гуччі на сходах його бутика вразило світ, але ще більше світ був вражений, коли з'ясувалося, що вбивство Мауріціо замовила його власна колишня дружина Патриція Реджані, розлючена маленькою сумою відступних. Приголомшливій Патриції Мауріціо запропонував лише 650 тисяч доларів.

Патриція відсиділа 18 років у в'язниці та вийшла достроково у 2016 році. Критики вже назвали Леді Гагу в ролі "чорної вдови" — справжньою подією. Хоча сам фільм отримав суперечливі відгуки.