Скончался Грэм Эдж, барабанщик легендарной рок-группы Moody Blues

Сооснователю группы было 80 лет. И он гастролировал до 2018 года

Умер сооснователь и барабанщик легендарной британской рок-группы Moody Blues Грэм Эдж. Об этом сообщает издание The Sun.

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Музыкант скончался в возрасте 80 лет. Причина его смерти не уточняется. Однако до 2018 года Грэм перенес несколько инсультов.

Эдж был единственным участником рок-группы Moody Blues, который оставался в нем с момента его основания. В 2018 году он прекратил гастролировать.

[ + – ] Nights in White Satin - выстпление Moody Blues в Париже

Музыкант родился 30 марта 1941 года в Рочестере. В 1964 году он сформировал группу The R&B Preachers, которая впоследствии стала The Moody Blues. В 1974 году барабанщик также выпустил свою первую сольную песню, а вскоре вышел и его дебютный альбом Kick Off Your Muddy Boots.

Начинал свою карьеру Эдж как менеджер группы, однако, как рассказывали другие участники коллектива – Рэй Томас и Майк Пиндер, "в те дни менеджером группы был человек, который мог таскать оборудование и имел достаточно большой дом, где группа могла репетировать".

"Грэм всегда наблюдал за барабанщиком и дурачился на барабанах, но никогда не играл профессионально, пока этот барабанщик не ушел, и ему пришлось заменить его", — рассказывал Пиндер.

За свою карьеру Moody Blues записали несколько известных хитов. Среди них, Nights in White Satin и Your Wildest Dreams. Всего коллектив продал 70 миллионов копий своих альбомов, а их последняя пластинка вышла в 2003 году. В 2018 году Moody Blues включили в Зал славы рок-н-ролла.

Эдж был фанатом парусного спорта, гольфа и научной фантастики.