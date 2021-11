Помер Грем Едж, барабанщик легендарного рок-гурту Moody Blues

Співзасновнику групи було 80 років. І він гастролював до 2018 року

Помер співзасновник та барабанщик легендарного британського рок-гурту Moody Blues Грем Едж. Про це повідомляє видання The Sun.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Музикант помер у віці 80 років. Причину його смерті не уточнюється. Проте до 2018 року Грем переніс кілька інсультів.

Едж був єдиним учасником рок-гурту Moody Blues, який залишався в ньому з моменту його заснування. 2018 року він припинив гастролювати.

[ + – ] Nights in White Satin — вистплення Moody Blues у Парижі

Музикант народився 30 березня 1941 року у Рочестері. У 1964 році він сформував групу The R&B Preachers, яка згодом стала The Moody Blues. В 1974 барабанщик також випустив свою першу сольну пісню, а незабаром вийшов і його дебютний альбом Kick Off Your Muddy Boots.

Починав свою кар'єру Едж як менеджер групи, проте, як розповідали інші учасники колективу – Рей Томас та Майк Піндер, "в ті дні менеджером групи була людина, яка могла тягати обладнання та мала досить великий будинок, де група могла репетирувати".

"Грем завжди спостерігав за барабанщиком і дурів на барабанах, але ніколи не грав професійно, поки цей барабанщик не пішов, і йому довелося замінити його", — розповідав Піндер.

За свою кар'єру Moody Blues записали кілька відомих хітів. Серед них, Nights in White Satin та Your Wildest Dreams. Загалом колектив продав 70 мільйонів копій своїх альбомів, а їхня остання платівка вийшла 2003 року. У 2018 році Moody Blues включили до Зали слави рок-н-ролу.

Едж був фанатом вітрильного спорту, гольфу та наукової фантастики.