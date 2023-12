Помер барабанщик рок-гурту AC/DC Колін Берджесс (фото, відео)

Музиканту було 77 років. Колін Берджесс протримався в гурті всього рік — його вигнали з колективу зі скандалом, оскільки він нібито вийшов п'яним на сцену.

Related video

У 77 років помер Колін Берджесс, барабанщик початкового складу австралійської рок-групи "AC/DC". Учасники гурту зробили заяву, сказавши: "Дуже сумно чути про смерть Коліна Берджесса. Він був нашим першим барабанщиком і дуже шанованим музикантом". Про це пише Daily Mail.

Важливо

Помер Джефф Бек — один із найвідоміших гітаристів в історії рок-музики

Початковими учасниками легендарного гурту, заснованого 1973 року братами Янг: Малкольмом і Ангусом, крім них, були вокаліст Дейв Еванс, басист Ларрі Ван Крідт і барабанщик Колін Берджесс.

Сестра засновників, Маргарет запропонувала назву "AC/DC" (абревіатуру від "змінний струм/постійний струм" (alternating current/direct current), побачивши її на швейній машинці. І вона ж переконала Ангуса, який ненавидів школу, виступати на сцені в шкільній формі.

Колін Берджесс

Їхньою найпопулярнішою піснею у світі стала Highway to Hell, яка посіла 17-те місце у США і восьме місце у Великій Британії.

Серед інших успішних альбомів — "Back in Black" і "For The About to Rock We Salute You". "AC/DC" продали понад 200 мільйонів платівок.

Виконання Highway to Hell 1979 року

Утім, Колін у гурті протримався лише рік, його звільнили, звинувативши в тому, що він вийшов п'яним на сцену. Пізніше він стверджував, що хтось підлив йому алкоголь.

Його змінило кілька барабанщиків, перш ніж 1975 року до них приєднався Філ Радд. Філ грав сім років, перш ніж повернутися в групу на дев'ять років у 1994 році і знову у 2018 році.

Колін ненадовго повернувся в AC/DC, коли він заміняв Філа після травми зап'ястя.

Через роки Колін був у клубі The Music Factory в Лондоні в ніч, коли в лютому 1980 року помер Бон Скотт, провідний вокаліст групи.

Він був одним з останніх, хто розмовляв із ним перед тим, як він покинув клуб. Бон трагічно загинув у віці 33 років. Бон багато випив і його відправили відсипатися в машину приятеля. Вранці вокаліста знайшли мертвим, а коронер визначив причину його смерті як "гостре алкогольне отруєння".

Колін також був барабанщиком у групі Masters Apprentices і виступав із братом Денні в групі The Burgess Brothers, 2014 року перейменувавши себе в Burgess Burgess.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, хто зі знаменитостей помер у 2023 році.