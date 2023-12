Меттью Перрі, Тіна Тернер, Майкл Гембон: хто зі знаменитостей помер у 2023 році

2023 рік уже став роком трагічних смертей знаменитостей. Цього року померли такі зірки як Ліза Марія Преслі, Ангус Клауд і багато інших.

Щороку ми прощаємося з деякими зірками, і цей рік нічим не відрізняється від будь-якого іншого. У 2023 році до цього похмурого списку додалося ще кілька відомих імен. Про це пише She Knows.

Незалежно від того, чи уважно ви стежили за ними, чи дивилися фільми з ними, чи ходили на їхні концерти, знаменитості, яких ми втратили, змінили світ, і їх бракуватиме. Серед останніх втрат — актор з фільму Гая Річі "Карти, гроші, два стволи" Джейк Абрахам.

Кейша Неш

Акторка, модель і продюсерка Кейша Неш трагічно померла у віці 51 року від анорексії.

Кейша Неш і Форест Вітакер Фото: Getty Images

Кейша — колишня дружина оскароносного актора Фореста Вітакера. Вітакер і Неш були одружені з 1996 по 2021 рік, у них було двоє дітей: Тру, 25 років, і Сонет, 27 років.

Шейн Макговен

Шейн Макговен, провідний вокаліст англо-ірландського кельтського панкгурту The Pogues, помер 30 листопада. Йому було 65 років.

Шейн Макговен

На його похорон приїхали Джонні Депп і Нік Кейв, а Боно надіслав відео з присвятою. Також був присутній президент Ірландської Республіки Майкл Гіггінс. Напередодні похорону труну з тілом музиканта провезли вулицями Дубліна, уздовж яких вишикувалися натовпи шанувальників.

Генрі Кіссінджер

Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер помер 29 листопада у віці 100 років.

Генрі Кіссінджер Фото: Getty Images

Кіссінджер, єврейський біженець німецького походження, широко відомий як радник із національної безпеки при президенті Ніксоні під час холодної війни.

Френсіс Стернхаген

Акторка Френсіс Стернхаген, яка знімалася в "Мізері" та грала свекруху Шарлотти в популярному серіалі "Секс і місто", померла 27 листопада. Їй було 93 роки.

Френсіс Стернхаген у серіалі "Секс і місто" Фото: HBO

Акторка жартувала, що бачила багато зарозумілих багатих дам, тому їй так добре вдалася роль Банні, яка мучила Шарлотту, коли та вийшла заміж за її сина Троя.

Розалін Картер

Колишня перша леді США, захисниця психічного здоров'я й улюблена дружина Джиммі Картера Розалін Картер померла в 96 років. Після того, як їй поставили діагноз деменція, її відвезли в хоспіс, де вона померла через два дні. У неї залишилися четверо дітей, онуки та правнуки.

Розалін Картер і Джиммі Картер Фото: The White House

На похороні Розалін були присутні всі нині живі перші леді, включно з Меланією Трамп, і її 99-річний чоловік, який з'явився на публіці вперше за довгий час.

Меттью Перрі

Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі раптово помер у 54 роки. Його тіло знайшли в джакузі в його будинку в Лос-Анджелесі.

Меттью Перрі та Дженніфер Еністон Фото: Getty Images

Актор довгий час страждав від наркотичної залежності. У 2018 році він впав у кому на два тижні та мало не помер через надмірне вживання опіоїдів, після чого протягом 9 місяців йому довелося відновлювати своє здоров'я.

Майкл Гембон

Ірландський актор, найвідоміший за роллю Дамблдора в шести фільмах про Гаррі Поттера, помер у віці 82 років. Про його смерть було оголошено 28 вересня.

Майкл Гембон Фото: Getty Images

Гембон приєднався до акторського складу "Гаррі Поттера" в третій частині серіалу після смерті Річарда Гарріса, який раніше відігравав роль директора Гоґвортсу. Також він грав у фільмах "Госфорд-парк", "Король говорить" і популярному серіалі "Фортітьюд".

Мохаммед Аль-Файєд

Батько Доді Аль-Файєда, якого називають останнім коханим принцеси Діани, помер у віці 94 років у Лондоні. Мохаммед був бізнесменом-мільярдером, який володів такими підприємствами як Hôtel Ritz Paris і Harrods, свого часу був радником султана Брунею.

Мохаммед Аль-Файєд Фото: BBC

У смерті свого сина й Діани він звинувачував британські спецслужби. Він також намагався довести, що аварія в Парижі не була нещасним випадком, а була спланованим замахом на життя принцеси.

Ангус Клауд

Зірка серіалу "Ейфорія" помер у 25 років. Про смерть юнака повідомила мати Ангуса близько 11:30 ранку 31 липня, коли зателефонувала до служби порятунку та сказала, що знайшла сина непритомним і припустила, що в нього передозування наркотиків. Медики та поліція, які прибули на місце, констатували смерть молодої людини. Тижнем раніше він поховав свого батька.

Ангус Клауд Фото: instagram/anguscloud

Колеги та друзі Ангуса говорили, що в актора були проблеми з наркотиками і він страждав від депресії.

Шинейд О'Коннор

Співачка, яка підкорила серця людей хітом "Nothing Compares 2 U", Шинейд О'Коннор раптово померла у віці 56 років 26 липня 2023 року. Пізніше вона змінила ім'я на Шухада Садакат, говорила про те, що страждала від депресії та біполярного розладу.

Шинейд О'Коннор Фото: Getty Images

Співачка померла через 18 місяців після смерті її сина Шейна, який наклав на себе руки.

Джозефіна Гарден-Чаплін

Дочка Чарлі Чапліна Джозефіна Гарден-Чаплін померла у віці 74 років. Уперше вона з'явилася на екрані ще в три роки. А в останні роки Джозефіна від імені своїх братів і сестер керувала офісом Чапліна в Парижі та спонсорувала встановлення статуї свого батька у Вотервіллі (Ірландія), де її сім'я часто відпочивала.

Джозефіна Гарден-Чаплін Фото: Getty Images

Вона була третьою з восьми дітей легендарного Чарлі Чапліна та його четвертої дружини Уни О'Ніл, із якою вони прожили 34 роки.

Тоні Беннетт

Легендарний джазовий співак Тоні Беннетт помер 21 липня. Йому було 96 років.

Виступ Леді Гаги й Тоні Беннетта

Співак, у якого 2016 року діагностували хворобу Альцгеймера, продовжував виступати протягом багатьох років після того, як йому поставили початковий діагноз.

Френк Сінатра називав його "найкращим у своїй справі", Тоні записував дуети із Селін Діон, Полом Маккартні, Елтоном Джоном, Стіві Вандером, Джорджем Майклом, Крістіною Агілерою.

А в останні роки він записав два альбоми з Леді Гагою, які й стали завершальними в його кар'єрі.

Джейн Біркін

Легендарна голлівудська акторка, співачка та подруга Сержа Генсбура Джейн Біркін раптово померла у віці 76 років 16 липня 2023 року.

Джейн Біркін Фото: Getty Images

Вона прославилася не тільки як акторка, а й та, чиє ім'я стало знаковим, коли його отримала знаменита сумка Hermès.

Джуліан Сендс

Зірка фільмів "Чорнокнижник" і "Дівчина з татуюванням дракона" зник безвісти в січні цього року, коли вирушив у похід на гору Болд у Каліфорнії.

Джуліан Сендс Фото: Getty Images

Пошуки Джуліана тривали кілька місяців, перш ніж його рештки знайшли туристи. Мертвим Джуліана оголосили тільки в червні 2023 року.

Тріт Вільямс

Зірка фільмів "Одного разу в Америці", "Чим зайнятися мерцю в Денвері", "Скеля Малхолланд" і багатьох інших, помер у 71 рік.

Тріт Вільямс

Позашляховик врізався в його мотоцикл у Дорсеті, що в штаті Віргінія, Тріта доправили до госпіталю на вертольоті, але лікарі не змогли йому допомогти.

Тіна Тернер

Тіна Тернер, королева рок-н-ролу, відома своїм потужний вокалом і трагічною долею, померла у своєму будинку в Кюснахті, що у Швейцарії. Тіна Тернер втекла від свого чоловіка Айка Тернера, залишилася без копійки, але зуміла перезапустити свою кар'єру в 40 років, знятися в кіно та записати хіт для фільму про Джеймса Бонда.

Тіна Тернер Фото: Getty Images

Музична легенда померла у віці 83 років. Тіна Тернер перенесла кілька інсультів і пересадку нирки. Її рідний син Ронні помер минулого року, у 2018 році наклав на себе руки її син Крейг.

Тернер домоглася величезного успіху з такими хітами як "What's Love Got To Do With It", "Private Dancer" і "The Best", продавши понад 180 мільйонів альбомів і вигравши 12 премій "Греммі".

Рей Стівенсон

Актор Рей Стівенсон, відомий своїми ролями в таких фільмах як "Король Артур", "Каратель", "Тор", а також у серіалах "Декстер", "Рим" і "Асока", помер у 58 років. Причина смерті не розголошується.

Рей Стівенсон на зйомках серіалу "Асока"

Стівенсон народився 1964 року в Північній Ірландії та спочатку почав свою акторську кар'єру в театрі, а потім перейшов у кіно. У Рея Стівенсона залишилися дружина Рут Геммелл і двоє дітей Лілі й Ісаак.

Ленс Реддік

Ленс Реддік, актор, відомий своїми ролями в серіалах "Прослушка", "Грань" і франшизі "Джон Вік", помер 17 березня. Журналісти повідомляли, що смерть настала з природних причин.

Ленс Реддік Фото: Скриншот

Ленсу було лише 60 років, і незадовго до смерті він говорив, що не пішов на прем'єру свого останнього фільму "Гніт".

Том Сайзмор

Том Сайзмор, зірка фільмів "Врятувати рядового Раяна" та "Падіння Чорного яструба", був госпіталізований із діагнозом аневризма головного мозку.

Том Сайзмор у фільмі "Порятунок рядового Раяна" Фото: Getty Images

Актор помер у 61 рік після відключення системи життєзабезпечення.

Ліза Лорінг

Ліза Лорінг грала Венсдей у серіалі "Сімейка Аддамс" із 1964 по 1966 рік. Акторка померла в 66 років від раптового інсульту.

Ліза Лорінг у ролі Венсдей Фото: Скриншот

Лорінг була першою виконавицею Венсдей у першій ігровій адаптації мультфільмів Чарльза Аддамса для New Yorker. Шоу тривало два сезони з 1964 по 1966 рік, загалом вийшло 64 серії.

Тоді Лізі Лорінг було всього шість років. До цього вона працювала моделлю.

Ракель Велч

15 лютого видання TMZ повідомило, що акторка та модель Ракель Велч померла у віці 82 років після нетривалої невідомої хвороби.

Ракель Велч Фото: Getty Images

Велч була відома не лише як ікона моди й секс-символ, а й завдяки своїм ролям у фільмах "Три мушкетери", "Мільйон років до нашої ери" та багатьох інших. Спочатку журналісти не називали причини смерті, але потім повідомили, що зірка страждала від хвороби Альцгеймера.

Енні Вершинг

Енні Вершинг, акторка, відома своїми ролями в серіалах "Касл", "Босх" і "Поза часом", померла 29 січня у віці 45 років.

Енні Вершинг Фото: Скриншот

Енні Вершинг продовжувала зніматися навіть після того, як 2020 року в неї діагностували рак. Її останньою роботою став серіал "Зоряний шлях: Пікард", у якому вона зіграла королеву боргів.

Ліза Марі Преслі

Ліза Марі Преслі, єдина дитина покійного короля рок-н-ролу Елвіса Преслі, раптово померла 12 січня у віці 54 років. Ця новина з'явилася після того, як її госпіталізували після зупинки серця. Виявилося, що причиною смерті Лізи стала кишкова непрохідність.

Ліза Марі Преслі Фото: Getty Images

Преслі, співачку й авторку пісень, зрештою поховали поруч із її сином Бенджаміном Кіо, який наклав на себе руки 2020 року.

Тетяна Патітц

Одна з перших супермоделей 1990-х років Тетяна Патітц померла 11 січня в 56 років. Вона була зіркою подіумів і обкладинок глянцю в 1990-х, співпрацювала з відомим фотографом Гербом Рітцем.

Тетяна Патітц Фото: Getty Images

Тетяну називали "сиреною" за класичні риси обличчя та відсторонену холодність. Вона виходила на подіум у показах Versace, Жана-Поля Готьє та Chanel, з'являлася на обкладинках Vogue, Harper's Bazaar, Elle і Marie Claire.

У 1990-х вона з'явилася в кліпі Джорджа Майкла на пісню Freedom разом зі своєю подругою Сінді Кроуфорд.

Джефф Бек

Легендарний гітарист і володар премії "Греммі" Джефф Бек помер 11 січня у віці 78 років.

Джефф Бек Фото: Getty Images

Незадовго до смерті Бек завершив тур на підтримку свого спільного з Джонні Деппом альбому "18". Бек за своє життя отримав сім премій "Греммі".

