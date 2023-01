У 45 років померла акторка Енні Вершінг, зірка серіалів "Касл" і голос Тесс із The Last of Us

Акторці у 2020 році діагностували рак.

У 45 років померла відома акторка Енні Вершінг, зірка серіалів "Детектив Босх", "Щоденники вампіра", "Касл" і багатьох інших. Про це пише Deadline.

Енні Вершінг продовжувала зніматися навіть після того, як у 2020 році в неї діагностували рак. Її останньою роботою став серіал "Зоряний шлях: Пікард", у якому вона зіграла королеву боргів.

Чоловік акторки, актор Стівен Фулл, підтвердив смерть зірки у неділю в заяві у соціальних мережах, де він повідомив, що зірка програла бій із виснажливою хворобою.

Енні Вершінг у серіалі "Щоденники вампіра" Фото: Скриншот

"Сьогодні в душі цієї родини величезна діра. Але вона залишила нам інструменти, щоб її заповнити. Вона знаходила диво в найпростішому моменті", — написав Фулл. У пари — троє синів, останній із яких народився у 2018 році.

Почавши свою акторську кар'єру понад два десятиліття тому у віці 24 років, Енні Вершінг швидко прославилася, знімаючись у популярних серіалах "Головний госпіталь" і "Надприродне".

Зрештою у 2009 році акторка досягла великого прориву, зігравши Рене Вокер у "24", що зробило її зіркою на телебаченні.

Енні Вершінг у серіалі "Касл" Фото: Скриншот

Вона продовжила зніматися в кількох інших відомих шоу: "CSI", "Блакитна кров", а також "Касл", де вона виконала роль докторки Келлі Німан, і "Щоденники вампіра", де їй дісталася роль давньої вампірки Лілі Сальваторе.

У 2013 році Енні Вершінг отримала ще одну культову роль — вона озвучувала персонажа Тесс у популярній відеогрі The Last of Us.

Енні Вершінг озвучувала персонажа Тесс у популярній відеогрі The Last of Us Фото: Скриншот

Нагадаємо, гра The Last of Us була екранізована, і зараз новий хіт НВО перебуває на стадії показу. Перші дві серії показали настільки хороші рейтинги, що серіал продовжили на другий сезон.

Головні ролі в серіалі виконали Белла Рамзі та Педро Паскаль, а роль Тесс дісталася акторці Анні Торв.