В 45 лет умерла актриса Энни Вершинг, звезда сериалов "Касл" и голос Тесс из The Last of Us

Актрисе в 2020 году диагностировали рак.

В 45 лет скончалась известная актриса Энни Вершинг, звезда сериалов "Босх", "Дневники вампира", "Касл" и многих других. Об этом пишет Deadline.

Энни Вершинг продолжала сниматься даже после того, как в 2020 году у нее диагностировали рак. Ее последней работой стал сериал "Звездный путь: Пикард", в котором она сыграла королеву боргов.

Муж актрисы, актер Стивен Фулл, подтвердил смерть звезды в воскресенье в заявлении в социальных сетях, в котором он сообщил, что звезда проиграла схватку с изнурительной болезнью.

Энни Вершинг в сериале "Дневники вампира"

"Сегодня в душе этой семьи огромная дыра. Но она оставила нам инструменты, чтобы ее заполнить. Она находила чудо в самом простом моменте", — написал Фулл. У пары – трое сыновей, последний из которых родился в 2018 году.

Начав свою актерскую карьеру более двух десятилетий назад в возрасте 24 лет, Энни Вершинг быстро прославилась, снимаясь в популярный сериалах "Главный госпиталь" и "Сверхъестественное".

В конце концов, в 2009 году актриса добилась большого прорыва, сыграв Рене Уокер в "24 часа", что сделало ее звездой на телевидении.

Энни Вершинг в сериале "Касл"

Она продолжила сниматься в нескольких других известных шоу, "CSI", "Голубая кровь", а также "Касл", где она исполнила роль доктора Келли Ниман, и "Дневники вампира", где ей досталась роль древней вампирши Лили Сальваторе.

В 2013 году, Энни Вершинг получила еще одну культовую роль – она озвучивала персонажа Тесс в популярной видеоигре The Last of Us.

Энни Вершинг озвучивала персонажа Тесс в популярной видеоигре The Last of Us

Напомним, игра The Last of Us была экранизирована и сейчас новый хит НВО находится на стадии показа. Первые две серии показали настолько хорошие рейтинги, что сериал продолжили на второй сезон.

Главные роли в сериале исполнили Белла Рамзи и Педро Паскаль. А роль Тесс досталась актрисе Анне Торв.