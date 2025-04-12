Топ 5 детективних серіалів, які варто подивитися на вихідних у квітні (відео)

Шукаєте щось захопливе на вечір? Ми зібрали п’ятірку найкращих детективних серіалів — від скандинавського нуару до британської класики. Таємниці, злочини, психологія й несподівані розв’язки — ідеальне поєднання для атмосферного вікенду перед екраном.

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Фокус радить 5 картин, зважаючи на їхні рейтинги.

1. "Міст"

Скандинавський нуар, у якому на мосту між Данією та Швецією знаходять тіло — порізане навпіл, по одну частину — на території однієї країни, інша — на території іншої. Розслідування ведуть два детективи з різних країн. Захопливий сюжет і реалістичне зображення роботи поліції.

Оцінка IMDb: 8.6

Трейлер серіалу "Міст"

2. "Шерлок"

Сучасна адаптація класичного персонажа. Бенедикт Камбербетч у ролі Шерлока — блискучий, харизматичний, з ноткою соціопатії. Кожна серія — окремий злочин із непередбачуваною розв’язкою. Ідеально для фанатів інтелектуальних загадок.

Оцінка IMDb: 9.1

Трейлер серіалу "Шерлок"

3. "Справжній детектив"

Антологія: кожен сезон — окрема історія. Найвідоміший — перший сезон з Меттью Макконагі та Вуді Гаррельсоном. Похмура атмосфера, глибока філософія, незвичайна побудова сюжету. Ідеальний варіант, якщо хочете переглянути щось серйозне і психологічне. Загалом є чотири сезони.

Оцінка IMDb: 8.9

Трейлер серіалу "Справжній детектив"

4. "Бродчерч"

Невелике прибережне містечко шоковане вбивством дитини. Поліцейські розслідують справу, стикаючись із таємницями, що ховаються в кожному домі. Доволі емоційний серіал із сильним драматичним підтекстом.

Оцінка IMDb: 8.3

Трейлер серіалу "Бродчерч"

5. "Головний підозрюваний"

Класика британського детективу. Головна героїня — жінка-детектив, яка бореться не тільки зі злочинністю, а й із сексизмом у поліції. Напруга, інтелектуальні загадки і блискуча гра Гелен Міррен.

Трейлер серіалу "Головний підозрюваний"

Оцінка IMDb: 8.3

Нагадаємо, українська акторка Анастасія Цимбалару оголосила про паузу в карʼєрі через вигорання. Зірка серіалу "Жіночий лікар" відпочиватиме у квітні.

Раніше Фокус писав про іншу підбірку детективних серіалів для перегляду на вихідних.