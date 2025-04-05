Топ 5 найкращих детективних серіалів для перегляду на вихідних (відео)

Любите загадки, інтригу та несподівані сюжетні повороти? Ми зібрали для вас 5 детективних серіалів з високими рейтингами, які захоплять з першої хвилини та не відпустять до останнього кадру.

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Фокус радить підбірку цікавих картин, зважачи на їхні рейтинги.

"Менталіст"

Патрік Джейн – консультант поліції з феноменальними навичками спостереження та дедукції. Його головна мета – знайти і знищити серійного вбивцю Червоного Джона, який зруйнував його життя. Серіал сповнений харизматичних персонажів, дотепних діалогів і цікавих кримінальних справ.

Чому варто подивитися цей серіал: легкий стиль, харизматичний головний герой і цікаві розслідування.

Оцінка IMDb: 8.2

Трейлер серіалу "Менталіст"

"Фарго"

Серіал, заснований на однойменному фільмі братів Коенів. Кожен сезон розповідає нову історію злочину та його наслідків.

Чому варто подивитися: чорний гумор, харизматичні персонажі та абсурдно напружені ситуації.

Оцінка IMDb: 8.8

Трейлер серіалу "Фарго"

"Лютер"

Джон Лютер (Ідріс Ельба) — блискучий детектив, який часто виходить за рамки закону у своїх розслідуваннях.

Чому варто подивитися саме цей серіал: напружений сюжет, харизматичний головний герой і глибокі психологічні конфлікти.

Оцінка IMDb: 8.4

Трейлер серіалу "Лютер"

"Пуаро Агати Крісті"

Класичний британський детектив за мотивами романів легендарної Агати Крісті. Еркюль Пуаро (у виконанні Девіда Суше) — ідеальний детектив із бездоганною логікою.

Чому варто подивитися цей серіал: вишуканий стиль, елегантні розслідування та атмосфера старої Англії.

Оцінка IMDb: 8.6

Трейлер серіалу "Пуаро Агати Крісті"

"Білий комірець"

Шахрай і експерт із підробок Ніл Кеффрі допомагає ФБР ловити злочинців, використовуючи свої унікальні навички.

Чому варто подивитися цей серіал: легкий стиль, цікаві афери та доволі харизматичний головний герой (Меттью Бомер).

Оцінка IMDb: 8.2

Трейлер серіалу "Білий комірець"

Нагадаємо, український актор Дмитро Ярошенко втік за кордон під час війни. Через це зйомки фільму Ігоря Кондратюка "В зеніті" зриваються.

Раніше Фокус писав про іншу підбірку детективних серіалів для перегляду на вихідних.