Топ 5 лучших детективных сериалов для просмотра на выходных (видео)
Любите загадки, интригу и неожиданные сюжетные повороты? Мы собрали для вас 5 детективных сериалов с высокими рейтингами, которые захватят с первой минуты и не отпустят до последнего кадра.
Фокус советует подборку интересных картин, учитывая их рейтинги.
"Менталист"
Патрик Джейн — консультант полиции с феноменальными навыками наблюдения и дедукции. Его главная цель — найти и уничтожить серийного убийцу Красного Джона, который разрушил его жизнь. Сериал полон харизматичных персонажей, остроумных диалогов и интересных криминальных дел.
Почему стоит посмотреть этот сериал: легкий стиль, харизматичный главный герой и интересные расследования.
Оценка IMDb: 8.2
"Фарго"
Сериал, основанный на одноименном фильме братьев Коэнов. Каждый сезон рассказывает новую историю преступления и его последствий.
Почему стоит посмотреть: черный юмор, харизматичные персонажи и абсурдно напряженные ситуации.
Оценка IMDb: 8.8
"Лютер"
Джон Лютер (Идрис Эльба) — блестящий детектив, который часто выходит за рамки закона в своих расследованиях.
Почему стоит посмотреть именно этот сериал: напряженный сюжет, харизматичный главный герой и глубокие психологические конфликты.
Оценка IMDb: 8.4
"Пуаро Агаты Кристи"
Классический британский детектив по мотивам романов легендарной Агаты Кристи. Эркюль Пуаро (в исполнении Дэвида Суше) — идеальный детектив с безупречной логикой.
Почему стоит посмотреть этот сериал: изысканный стиль, элегантные расследования и атмосфера старой Англии.
Оценка IMDb: 8.6
"Белый воротничок"
Мошенник и эксперт по подделкам Нил Кеффри помогает ФБР ловить преступников, используя свои уникальные навыки.
Почему стоит посмотреть этот сериал: легкий стиль, интересные аферы и довольно харизматичный главный герой (Мэттью Бомер).
Оценка IMDb: 8.2
Напомним, украинский актер Дмитрий Ярошенко сбежал за границу во время войны. Из-за этого съемки фильма Игоря Кондратюка "В зените" срываются.
Ранее Фокус писал о другой подборке детективных сериалов для просмотра на выходных.