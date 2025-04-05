Топ 5 лучших детективных сериалов для просмотра на выходных (видео)

Любите загадки, интригу и неожиданные сюжетные повороты? Мы собрали для вас 5 детективных сериалов с высокими рейтингами, которые захватят с первой минуты и не отпустят до последнего кадра.

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Фокус советует подборку интересных картин, учитывая их рейтинги.

"Менталист"

Патрик Джейн — консультант полиции с феноменальными навыками наблюдения и дедукции. Его главная цель — найти и уничтожить серийного убийцу Красного Джона, который разрушил его жизнь. Сериал полон харизматичных персонажей, остроумных диалогов и интересных криминальных дел.

Почему стоит посмотреть этот сериал: легкий стиль, харизматичный главный герой и интересные расследования.

Оценка IMDb: 8.2

Трейлер сериала "Менталист"

"Фарго"

Сериал, основанный на одноименном фильме братьев Коэнов. Каждый сезон рассказывает новую историю преступления и его последствий.

Почему стоит посмотреть: черный юмор, харизматичные персонажи и абсурдно напряженные ситуации.

Оценка IMDb: 8.8

Трейлер сериала "Фарго"

"Лютер"

Джон Лютер (Идрис Эльба) — блестящий детектив, который часто выходит за рамки закона в своих расследованиях.

Почему стоит посмотреть именно этот сериал: напряженный сюжет, харизматичный главный герой и глубокие психологические конфликты.

Оценка IMDb: 8.4

Трейлер сериала "Лютер"

"Пуаро Агаты Кристи"

Классический британский детектив по мотивам романов легендарной Агаты Кристи. Эркюль Пуаро (в исполнении Дэвида Суше) — идеальный детектив с безупречной логикой.

Почему стоит посмотреть этот сериал: изысканный стиль, элегантные расследования и атмосфера старой Англии.

Оценка IMDb: 8.6

Трейлер сериала "Пуаро Агаты Кристи"

"Белый воротничок"

Мошенник и эксперт по подделкам Нил Кеффри помогает ФБР ловить преступников, используя свои уникальные навыки.

Почему стоит посмотреть этот сериал: легкий стиль, интересные аферы и довольно харизматичный главный герой (Мэттью Бомер).

Оценка IMDb: 8.2

Трейлер сериала "Белый воротничок"

Напомним, украинский актер Дмитрий Ярошенко сбежал за границу во время войны. Из-за этого съемки фильма Игоря Кондратюка "В зените" срываются.

Ранее Фокус писал о другой подборке детективных сериалов для просмотра на выходных.