Невістка Тіни Тернер хоче використати біоматеріал покійного чоловіка, щоб народити дитину
Афіда Тернер планує стати мамою внаслідок ЕКЗ у 46 років.
Афіда Тернер, яка була одружена з Ронні Тернером з 2007 року до його смерті від раку товстої кишки в грудні 2022 року, розповіла в новому інтерв'ю People, що він заморозив свою сперму як подарунок їй на день народження.
У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!
"У мене буде дитина від Ронні!, — сказала невістка Тіни Тернер. — Якщо я зможу. Мені 46. Але подивимося".
Французька співачка хоче самостійно виносити дитину і пройти екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ) до свого наступного дня народження 22 грудня.
"Мені все ще погано, тому що його тут немає, але що я можу зробити? — сказала Афіда. — Принаймні, у мене буде малюк, схожий на Ронні. Таке чудовисько, як я і він, уявляєте?"
Зірка зізналася, що досі емоційно не оговталася після втрати чоловіка. Ронні був єдиним біологічним сином покійних Тіни та Айка Тернерів.
"Це покарання. Вранці і вночі я плачу і кричу", — розповіла вона журналу про свої переживання.
Афіда, яка понад десять років жила з Ронні в Енсіно, штат Каліфорнія, вирішила переїхати з їхнього спільного будинку.
"Моє життя в Лос-Анджелесі перетворилося на жах — справжній жах, — сказала вона. — Ось чому я забралася звідти до біса. Ні будинку, ні меблів. Тільки мої спогади і одяг Ронні".
Біль від втрати Ронні ще більше загострився, коли його мама, 63-річна співачка Тіна Тернер померла природною смертю в травні цього року.
"Було дуже сумно, що Ронні помер, а через шість місяців померла його мама, — сказала Афіда. — Мені дуже важко, тому що люди бачать тільки музику або картинки, а я повертаюся додому і вигукую імена своїх близьких. [Цей біль] ніколи не зникне".
Скорботна артистка сказала, що вона "все ще дуже пригнічена" і думає про "дуже погані та темні речі".
"Ви не хочете пройти через це в житті. Ви маєте поговорити з Богом, інакше ви збожеволієте і вб'єте себе, — додала вона. — Я страждаю і моє серце зруйноване. Я намагаюся не зійти з розуму".
Ронні та Афіда одружилися у 2007 році після зустрічі в студії звукозапису двома роками раніше. Пара була пов'язана на багатьох рівнях, включно з тим, що обидва народилися в жорстоких сім'ях. Афіда осиротіла у віці 2 років після того, як її батько побив її матір до смерті, і її віддали в прийомну сім'ю. Тим часом Айк Тернер, як відомо, бив Тіну протягом усього шлюбу пари.
Афіда була опорою Ронні впродовж усієї його боротьби з депресією і залежністю.
"Я переконалася, що він не наклав на себе руки, — сказала вона. — Ронні був самотньою, зруйнованою людиною без любові. Я врятувала йому життя. Ми обидва були як сироти: розбиті душі, розбиті серця, і я робила для нього все".
Ронні був тверезим протягом трьох років, вів здоровий спосіб життя і був готовий до батьківства, перш ніж лікарі виявили в нього пухлину і діагностували в нього метастатичний рак товстої кишки на пізній стадії, який швидко поширився на інші органи. Він перестав дихати, знепритомнів біля їхнього будинку і помер лише за тиждень до того, як йому призначили хіміотерапію.
Попри болісне горе, Афіда вдячна за можливість продовжити справу Ронні та родовід родини Тернерів.
"Ронні залишив мені дуже гарний подарунок, — сказала вона про його біоматеріал. — Він був великим персонажем з великою енергією і божевіллям, яке було ідеальним. Я ніколи в житті не знайду іншого такого чоловіка".
Раніше Фокус писав, що Тіна Тернер радила своїй невістці розлучитися з її сином.