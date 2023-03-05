Помер Том Сайзмор — зірка фільму "Врятувати рядового Раяна"

З 18 лютого актор перебував у лікарні, куди потрапив із аневризмою головного мозку. Лікарі спочатку попередили рідних, що ситуація плачевна, і шансів на поправку немає.

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Після кількох тижнів перебування в комі в Медичному центрі Святого Йосипа в Бербанку, штат Каліфорнія, на 62 році життя помер американський актор Том Сайзмор, повідомляє CNN.

Про смерть зірки фільму "Врятувати рядового Раяна" перший повідомив його представник Чарльз Лаго, а пізніше підтвердив і брат актора Пол.

"Я глибоко засмучений втратою мого старшого брата Тома. Він був більше, ніж життя. Він вплинув на моє життя більше, ніж будь-хто, кого я знаю. Він був талановитий, велелюбний, щедрий і міг нескінченно розважати вас своєю дотепністю і вмінням розповідати історії. Я спустошений тим, що він пішов, і завжди сумуватиму за ним. Ми просимо про конфіденційність для його сім'ї в цей важкий час, і вони хотіли б подякувати всім за сотні повідомлень підтримки і молитви, які були отримані. Це був важкий час для них", — йдеться у заяві Пола Сайзмора від імені всієї родини. За словами рідних, він "мирно помер уві сні", а поряд з ним були його брат та двоє синів.

Про те, чи Том навряд виживе, сім'ю попередили ще 27 лютого. Аневризма головного мозку не залишила йому шансів, незважаючи на всі зусилля лікарів.

Том Сайзмор народився в Детройті, штат Мічиган, у сім'ї адвоката, професора філософії та співробітниці омбудсмена міста. Крім нього, у сім'ї виховувалися ще троє синів: Чарлі, Аарон і Пол, причому всі вони також стали акторами.

Том навчався в Уейнському університеті в Детройті, а потім в університеті Темпл у Філадельфії, отримавши там у 1986 році ступінь магістра у сфері театру. Потім був переїзд до Нью-Йорка, де він наприкінці 80-х почав акторську кар'єру, граючи крутих хлопців. Він знявся в бойовику "Тюряга" із Сільвестром Сталлоне, фільмі Олівера Стоуна "Народжений 4 липня". Роль Бета Мастерсона у вестерні Кевіна Костнера "Ваєтт Ерп" принесла Сайзмору визнання. Потім він зіграв і інші головні ролі у фільмах "Перл-Харбор" та "Падіння Чорного яструба", які вийшли на екрани у 2001 році. Найбільшу популярність йому принесла роль сержанта Майка Хорвата у фільмі 1998 року про Другу світову війну "Врятувати рядового Раяна".

[ + – ] Том Генкс і Том Сайзмор у фільмі "Врятувати рядового Раяна"

Однією з останніх робіт Сайзмора стала роль у серіалі Netflix "Кобра Кай" та незалежному фільмі про надприродний "Імпуратус".

Поза знімальним майданчиком актор часто потрапляв у неприємності. Він зловживав психоактивними речовинами, а 2003 року його засудили за домашнє насильство стосовно голлівудської знаменитості Хайді Фейсс, яка була на той момент його дівчиною.

У 2010 році він прийшов на проєкт на VH1 "Реабілітація знаменитостей з доктором Дрю", а пізніше розповів в інтерв'ю, що у нього була пристрасть до кокаїну, героїну та метамфетаміну.

Нагадаємо, що Том Сайзмор потрапив у лікарню 18 лютого. Лікарі діагностували у нього аневризму головного мозку і вже на той момент його стан оцінювали як критичний.