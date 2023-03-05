Умер Том Сайзмор — звезда фильма "Спасти рядового Райана"

С 18 февраля актер находился в больнице, куда попал с аневризмой головного мозга. Врачи изначально предупредили родных, что ситуация плачевная, и шансов на поправку нет.

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После нескольких недель пребывания в коме в Медицинском центре Святого Иосифа в Бербанке, штат Калифорния, на 62-м году жизни скончался американский актер Том Сайзмор, сообщает CNN.

О смерти звезды фильма "Спасти рядового Райана" первім сообщил его представитель Чарльз Лаго, а позже подтвердил и брат актера Пол.

"Я глубоко опечален потерей моего старшего брата Тома. Он был больше, чем жизнь. Он повлиял на мою жизнь больше, чем кто-либо, кого я знаю. Он был талантлив, любвеобилен, щедр и мог бесконечно развлекать вас своим остроумием и умением рассказывать истории. Я опустошен, что он ушел, и всегда буду скучать по нему. Мы просим о конфиденциальности для его семьи в это трудное время, и они хотели бы поблагодарить всех за сотни сообщений поддержки и молитвы, которые были получены. Это было трудное время для них", – говорится в заявлении Пола Сайзмора от имени всей семьи. По словам родных, он "мирно умер во сне", а рядом с ним были его брат и двое сыновей.

О том, что Том ряд ли выживет, семью предупредили еще 27 февраля. Аневризма головного мозга не оставила ему шансов, несмотря на все усилия врачей.

Том Сайзмор родился в Детройте, штат Мичиган, в семье адвоката, профессора философии и сотрудницы омбудсмена города. Кроме него, в семье воспитывались еще трое сыновей: Чарли, Аарон и Пол, причем все они тоже стали актерами.

Том учился в университете Уэйн в Детройте, а затем в университете Темпл в Филадельфии, получив там в 1986 году степень магистра в отрасли театра. Затем последовал переезд в Нью-Йорк, где он в конце 80-ых начал актерскую карьеру, играя крутых парней. Он снялся в боевике "Тюряга" с Сильвестром Сталлоне, фильме Оливера Стоуна "Рожденный 4 июля". Роль Бэта Мастерсона в вестерне Кевина Костнера "Уайатт Эрп" принесла Сайзмору признание. Затем он сыграл и другие главные роли в фильмах "Перл-Харбор" и "Падение Черного ястреба", которые вышли на экраны в 2001 году. Самую большую известность ему принесла роль сержанта Майка Хорвата в фильме 1998 года о Второй мировой войне "Спасти рядового Райана".

[ + – ] Том Хэнскс и Том Сайзмор в фильме "Спасти рядового Райана"

Одной из последних работ Сайзмора стала роль в сериале Netflix "Кобра Кай" и независимом фильме о сверхъестественном "Импуратус".

Вне съемочной площадки актер часто попадал в неприятности. Он злоупотреблял психоактивными веществами, а в 2003 году его осудили за домашнее насилие по отношению к голливудской знаменитости Хайди Фейсс, которая была на тот момент его девушкой.

В 2010 году он пришел на проект на VH1 "Реабилитация знаменитостей с доктором Дрю", а позже рассказал в интервью, что у него было пристрастие к кокаину, героину и метамфетамину.

Напомним, что Том Сайзмор попал в больницу 18 февраля. Врачи диагностировали у него аневризму головного мозга, и уже на тот момент его состояние оценивали как критическое.