Звезда фильма "Спасти рядового Райана" впал в кому и может умереть

Том Сайзмор играл во многих известных фильмах, но сейчас его семья "составляет план конца его жизни".

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61-летний актер Том Сайзмор, звезда фильмов "Спасти рядового Райана", "Падение "Черного ястреба", "Прирожденные убийцы", "Рожденный 4 июля" и многих других, остается в коме, без улучшения после аневризмы головного мозга. Об этом пишет TMZ.

Сайзмор находится в критическом состоянии в больнице Лос-Анджелеса после того, как в начале этого месяца перенес аневризму головного мозга у себя дома. Его менеджер Чарльз Лаго опубликовал заявление, в котором говорится, что его семья "надеется на лучшее", но актер остается в критическом состоянии уже больше недели.

Лечащий врач уже порекомендовал его семье обдумать план "ухода из жизни".

[ + – ] Том Сайзмор в фильме "Падение "Черного ястреба" Фото: Скриншот

Семья актера, сыгравшего роль сержанта Хорвата в культовом фильме Стивена Спилберга "Спасти рядового Райана" 1998 года, в настоящее время определяет курс действий и сделает заявление с указанием своего выбора, когда он будет сделан.

"Мы просим неприкосновенности частной жизни его семьи в это трудное время, и они хотели бы поблагодарить сотни посланий с молитвами и поддержкой, которые были получены. Это трудное время для них", — сказал Лаго.

Последняя роль Сайзмора была в новом независимом научно-фантастическом фильме Impuratus, в котором он играл полицейского детектива, вынужденного поверить в сверхъестественное после того, как он стал свидетелем признания ветерана Гражданской войны на смертном одре.

Также он играл в триллере 2017 года "Уотергейт: Крушение Белого дома".

Карьера актера была полна скандалов, поскольку он боролся с наркоманией и имел несколько стычек с законом. Он был арестован за вождение в нетрезвом виде, насилие в семье и хранение наркотиков.

В 2013 году Сайзмор выпустил мемуары, в которой рассказал о своем романе с актрисой Элизабет Херли. Он признался, что влюбился в Элизабет на съемках фильма "Пассажир 57" 1992 года. Позже он был женат на актрисе Мейв Куиниан с 1996 по 1999 год.

Не смотря на многочисленные скандалы, банкротства и проблемы с наркотиками, карьера Сайзмора была вполне успешной, в свое время он дебютировал в фильме 1989 года "Взаперти", где играл вместе с Сильвестром Сталлоне, а потом часто снимался в военных драмах.

После он стал постоянным участником сериала USA Network "Стрелок", а затем появился в новом сериале "Твин Пикс".

Напомним, в начале февраля скончалась одна из самых известных актрис Голливуда – Ракель Уэлч. Уэлч прославилась благодаря ролям в фильмах "Чудовище" и "Миллион лет до нашей эры" и долгое время была "секс-символом", после став успешной бизнес-вумен.