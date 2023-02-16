Девушка в меховом бикини. Умерла Ракель Уэлч, звезда фильма "Миллион лет до нашей эры"

Ракель добилась популярности, будучи разведенной и с двумя детьми, но не получала серьезных ролей из-за ярлыка "секс-символа".

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В 82 года умерла одна из самых известных актрис Голливуда. Ракель Уэлч прославилась благодаря ролям в фильмах "Чудовище" и "Миллион лет до нашей эры". Об этом пишет Variety.

Известно, что секс-символ 1960-х умерла после непродолжительной болезни у себя дома в Лос-Анджелесе. Рядом с ней были ее дети: сын Деймон и дочь Тани.

Она снялась во множестве фильмов и телешоу, выступала в Лас-Вегасе, написала книгу и вела собственное шоу, а также получила "Золотой глобус" за роль Констанции Бонасье в фильме "Три мушкетера" 1974 года, где с ней снимались Кристофер Ли, Майкл Йорк и Фэй Данауэй.

[ + – ] Ракель Уэлч в фильме "Три мушкетера"

Легенда Голливуда родилась в 1940 году в Чикаго в семье боливийца и американки. После ее отец, авиационный инженер, перевез семью в Калифорнию. Ракель 10 лет занималась балетом, но бросила это занятие, когда ей сказали, что ее телосложение не подходит для классических танцев. В возрасте 14 лет Уэлч выиграла несколько конкурсов красоты, а после получила звание "дева Калифорнии".

История популярности Джо Ракель Техада не была стереотипной. Она не отправилась покорять Голливуд сразу после школы. Вместо этого она вышла замуж в 19 лет за свою школьную любовь и работала ведущей прогноза погоды на местном телеканале в Сан-Диего. После рождения двух детей она была вынуждена бросить учебу в университете. После развода с Джеймсом Уэлчем она оставила его фамилию и перебралась в Даллас, где стала участвовать в показах бренда Neiman Marcus. Первые роли в Голливуде Ракель получила только в 1960-х. И сразу стала секс-символом.

[ + – ] Ракель Уэлч в фильме "Миллион лет до нашей эры"

Ее появление в фильме "Миллион лет до нашей эры" стало настоящей сенсацией. И это притом, что фильм является фантазией: доисторические люди никак не могли сражаться с динозаврами и носить соблазнительные меховые бикини и стильно укладывать волосы. Но создатели картины заявили критикам, что фильм делали "не для профессоров", а Ракель Уэлч стала звездой. К слову, именно ее постер закрывал проход в фильме "Побег из Шоушенка".

[ + – ] Ракель Уэлч в фильме "Миллион лет до нашей эры" Фото: Getty Images

Внешность и известность Уэлч привели к тому, что журнал Playboy назвал ее самой желанной женщиной 1970-х, хотя она отказалась позировать обнаженной для журнала или любого из своих фильмов.

"Я определенно использовала свое тело и сексуальную привлекательность в своей работе, но всегда в определенных пределах. Некоторые вещи я оставляю для личной жизни, и они не продаются", — говорила актриса в интервью.

В 1995 году Ракель Уэлч была названа одной из 100 самых сексуальных звезд в истории кино. В том же году она заняла третье место в рейтинге 100 самых сексуальных звезд 20-го века журнала Playboy, уступив только Мэрилин Монро и Джейн Мэнсфилд. Брижит Бардо стала четвертой. Ракель много снималась, но серьезные роли не получала из-за ярлыка секс-символа.

[ + – ] Выступление Шер и Ракель Уэлч в 1975 году

Ракель выходила замуж еще трижды: в 1967 году за своего продюсера Патрика Кертиса, в 1980-м – за продюсера Андре Вайнфильда. Последний брак — с владельцем сети пиццерий Mulberry Street Pizzeria Ричардом Палмером был заключен в 1999 году, но через четыре года пара рассталась. И Ракель заявила, что больше выходить замуж не намерена.

Ее последними фильмами стали "Блондинка в законе" и "Дом Версаче" в 2013 году. Ракель Уэлч редко появлялась на публике и занималась своим успешным делом: она основала фирму по производству париков.

[ + – ] Ракель Уэлч в фильме "Блондинка в законе" (2001) Фото: Скриншот

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