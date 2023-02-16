Дівчина в хутряному бікіні. Померла Ракель Велч, зірка фільму "Мільйон років до нашої ери"

Ракель досягла популярності, будучи розлученою і з двома дітьми, але не отримувала серйозних ролей через ярлик "секс-символки".

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У 82 роки померла одна з найвідоміших акторок Голлівуду. Ракель Велч прославилася завдяки ролям у фільмах "Чудовисько" та "Мільйон років до нашої ери". Про це пише Variety.

Відомо, що секс-символка 1960-х померла після нетривалої хвороби вдома в Лос-Анджелесі. Поруч із нею були її діти: син Деймон і дочка Тані.

Вона знялася в багатьох фільмах і телешоу, виступала в Лас-Вегасі, написала книгу та вела власне шоу, а також отримала "Золотий глобус" за роль Констанції Бонасьє у фільмі "Три мушкетери" 1974 року, де з нею знімалися Крістофер Лі, Майкл Йорк та Фей Данавей.

[ + – ] Ракель Велч у фільмі "Три мушкетери"

Легенда Голлівуду народилася у 1940 році в Чикаго в сім'ї болівійця та американки. Після неї батько, авіаційний інженер, перевіз сім'ю у Каліфорнію. Ракель 10 років займалася балетом, але покинула це заняття, коли їй сказали, що її статура не підходить для класичних танців. У віці 14 років Велч виграла кілька конкурсів краси, а згодом отримала звання "діва Каліфорнії".

Історія популярності Джо Ракель Техади була стереотипною. Вона не вирушила підкорювати Голлівуд одразу після школи. Натомість вона вийшла заміж у 19 років за своє шкільне кохання та працювала ведучою прогнозу погоди на місцевому телеканалі у Сан-Дієго. Після народження двох дітей вона була змушена покинути навчання в університеті. Після розлучення з Джеймсом Велчем вона залишила його прізвище і перебралася в Даллас, де почала брати участь у показах бренду Neiman Marcus. Перші ролі в Голлівуді Ракель отримала лише у 1960-х. І одразу стала секс-символкою.

[ + – ] Ракель Велч у фільмі "Мільйон років до нашої ери"

Її поява у фільмі "Мільйон років до нашої ери" стала справжньою сенсацією. І це при тому, що фільм є фантазією: доісторичні люди ніяк не могли битися з динозаврами та носити спокусливі хутряні бікіні й стильно укладати волосся. Але творці картини заявили критикам, що фільм робили "не для професорів", а Ракель Велч стала зіркою. До речі, саме її постер закривав прохід у фільмі "Втеча із Шоушенка".

[ + – ] Ракель Велч у фільмі "Мільйон років до нашої ери" Фото: Getty Images

Зовнішність і популярність Велч призвели до того, що журнал Playboy назвав її найбажанішою жінкою 1970-х, хоча вона відмовилася позувати оголеною для журналу чи будь-якого зі своїх фільмів.

"Я безперечно використовувала своє тіло та сексуальну привабливість у своїй роботі, але завжди в певних межах. Деякі речі я залишаю для особистого життя, і вони не продаються", — говорила акторка в інтерв'ю.

У 1995 році Ракель Велч була названа однією зі 100 найсексуальніших зірок в історії кіно. У тому ж році вона посіла третє місце в рейтингу 100 найсексуальніших зірок 20 століття журналу Playboy, поступившись тільки Мерилін Монро і Джейн Менсфілд. Бріжіт Бардо стала четвертою. Ракель багато знімалася, але серйозних ролей не отримувала через ярлик секс-символки.

[ + – ] Виступ Шер та Ракель Велч у 1975 році

Ракель виходила заміж ще тричі: у 1967 році за свого продюсера Патріка Кертіса, 1980-го — за продюсера Андре Вайнфільда. Останній шлюб — із власником мережі піцерій Mulberry Street Pizzeria Річардом Палмером було укладено в 1999 році, але за чотири роки пара розлучилася. І Ракель заявила, що більше виходити заміж не збирається.

Її останніми фільмами стали "Блондинка в законі" та "Дім Версаче" у 2013 році. Ракель Велч рідко з'являлася на публіці та займалася своєю успішною справою: вона заснувала фірму з виробництва перук.

[ + – ] Ракель Велч у фільмі "Блондинка в законі" (2001) Фото: Скриншот

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