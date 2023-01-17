Фідель Кастро та Говард Г'юз. Найвідоміші шанувальники Джини Лоллобриджиди

Італійська кінодіва померла у 95 років, але її запам'ятали як справжню суперзірку.

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Джина "Ла Лолло" Лоллобриджида померла 16 січня 2023 року у віці 95 років у приватній клініці Риму. Її життя заслуговує на екранізацію, адже вона була справжньою суперзіркою з мільйонами шанувальників, а також успішною фотографкою та скульпторкою. І серед її шанувальників було чимало знаменитостей. Про це пише Daily Mail.

Джина була однією з провідних зірок італійського кіно 1950-х і 1960-х років. Але, що цікаво, акторкою ставати вона не хотіла. У 1944 році її родина переїхала до Риму, де Лоллобриджида вступила до Інституту витончених мистецтв і вивчала скульптуру. Свою красу вона використала, щоб заробити грошей на навчання: малювала шаржі та карикатури і позувала для фотороманів під псевдонімом Діана Лоріс.

У кіно її переконала зніматись мати, коли Джина відкинула чергову пропозицію.

Вона пройшла прослуховування в Cinecitta — італійській версії Голлівуду та говорила, що була не в захваті.

"Я відмовилася, коли мені запропонували мою першу роль. Я сказала їм, що моя ціна становить один мільйон лір, думаючи, що це покладе край усьому. Але вони сказали так!" — згадувала Джина.

За час своєї кар'єри в кіно, вона знімалася разом із Френком Сінатрою, Ерролом Флінном, Бертом Ланкастером, Шоном Коннері та Юлом Бріннером.

[ + – ] Джина Лоллобриджида та Шон Коннері

Вона була фантастично працьовитою — у 1950-ті роки часто знімала по фільму на місяць — і ладнала з усіма, крім Френка Сінатри.

"Нульове почуття гумору", — заявила вона після чергового конфлікту.

[ + – ] Джина Лоллобриджида та Френк Сінатра

Вона відверто говорила в інтерв'ю, що жінки прикидаються дурними перед чоловіками, і наполягаючи на тому, що вона не має проблем для того, щоб бути об'єктивованою як сексуальний об'єкт: "Чому я повинна ображатися? Це не образа", — сказала вона.

У таблоїдах її називали "Моною Лізою 20-го століття" та "спокусницею Тибру". А про її ворожнечу із Софі Лорен ширились легенди. ЗМІ називали їх суперництво "війна бюстів", і навіть на схилі років Джина Лоллобриджида заявила в інтерв'ю, що жодної ворожнечі, по суті, й не було: "Ми такі ж різні, як прекрасний скаковий кінь і коза. Я номер один".

[ + – ] Танець Джини Лоллобриджиди в "Соборі Паризької Богоматері"

Гамфрі Боґарт одного разу сказала, що вона "зробила Мерилін Монро схожою на Ширлі Темпл", а актор Рок Гадсон, її партнер із фільмів "Приходь у вересні" (1961) і "Дивні товариші по ліжку" (1965), який пізніше зізнався в тому, що він гей, казав, що любовні сцени з Джиною не могли не хвилювати.

Рок був не самотній. Джина, здавалося, викликала свого роду безумство, куди б вона не пішла.

Коли в розпал слави вона приїхала до Аргентини з візитом, її зустрів натовп із 60 000 шанувальників, зокрема президент країни Хуан Перон. А в Лондоні у продаж надійшли шорти з її ім'ям, вишитим блискітками ззаду.

Тим часом, її співвітчизники назвали новий сорт салату — лолло росо — на честь її культової кучерявої зачіски. Газета Il Messaggero не втрималася від опису її як "багатої, чарівної, приземленої, життєвої, яскравої, елегантної, імперської, посланниці італійського гламуру у світі".

"Я символ Італії. Я мати Італії", — любила говорити вона, даючи інтерв'ю у своєму палаці з десятьма спальнями в Римі, де по галявинах бродили екзотичні птахи.

Заміжня вона була один раз. Її обранцем став югославський лікар Мілко Скофіч. У цьому шлюбі народилася єдина дитина Джини — Андреа Мілко-молодший, з якою вона встигла посудитися за власні статки.

Але серед її шанувальників були кіномагнат Говард Г'юз, князь Монако Реньє ІІІ та кубинський диктатор Фідель Кастро.

Г'юзу сподобалися її фото, і він запропонував їй кінопроби, запросивши з чоловіком до Голлівуду, але відправивши лише один квиток.

З того моменту, як вона приїхала, він робив усе, що було в його силах, щоб переспати з нею. В аеропорту на нього чекали адвокати з розлучень, він залицявся до неї, надавши номер у розкішному готелі із секретарем і шофером, і протягом трьох місяців щодня відвідував її, закидаючи її подарунками. Але, озираючись назад, Джина завжди жалкувала, що так ефективно відбивалася від нього.

"У той час я була надто безневинна. Пізніше я зрозуміла, що він був дуже цікавою людиною. Цікавішим, ніж мій чоловік", — говорила акторка. Усього через три місяці вона підписала контракт і повернулася додому, сповнена рішучості уникати Голлівуду та працювати переважно у Франції та Італії.

Її першим англомовним фільмом стала картина "Перемоги диявола" 1953 року, в якій вона знімалася з Гамфрі Боґартом.

Тим часом, незважаючи на всі невтомні залицяння Г'юза, він нічого не досяг. Проте ім'я Джини було романтично пов'язане з президентом Індонезії Сукарно та Фіделем Кастро. Втім, кінець її шлюбу поклав роман із Крістіаном Барнардом, південноафриканським піонером у галузі трансплантації серця. Вона розлучилася в 1971 році, як тільки розлучення було легалізоване в Італії, і заявила: "Жінка у 20 років подібна до льоду. У 30 вона тепла. У 40 років вона гаряча. Ми йдемо вгору, тоді, як чоловіки йдуть униз".

Але до кінця 1960-х її кар'єра пішла на спад. Її останній великий фільм "Король, королева, валет" 1972 року отримав не дуже втішні відгуки.

До того ж у неї були проблеми з податками, коли влада штату Каліфорнія конфіскувала її коштовності, вона сказала: "Я не знала, що повинна сплачувати податки. Навіть мафія робить одне попередження".

Але Джина вирішила присвятити себе фотографії. І через два роки написала особистий лист Фіделю Кастро в Гавану, в якому якось переконала кубинського диктатора погодитися на інтерв'ю.

[ + – ] Джина Лоллобриджида та її фото з Фіделем Кастро Фото: Getty Images

Чотири дні вона летіла на Кубу з "вісьмома камерами, 200 рулонами плівки, десятьма парами нових синіх джинсів, звукорежисером, оператором і помічницею зі США".

"Ми з подругою засмагали оголеними в саду резиденції, коли з'явився чоловік та оголосив про присутність Фіделя. Він усміхнувся мені, вдаючи, що не помічає мого убогого одягу. Він потис мені руку, вітаючи мене на Кубі", — втім, Джина так ніколи і не зізналася, чи був у неї роман із Фіделем, якого вона описувала, як "надзвичайно людяну і гіпнотизувальну людину".

Але цей проєкт мав успіх і вона розпочала успішну кар'єру фотографки, а потім і скульпторки. Численні скандали супроводжували її все її життя і вона часто зверталася до суду.

[ + – ] Джина Лоллобриджида та Хав'єр Рігау-і-Рольфос Фото: Getty Images

Востаннє вона потрапляла на перші сторінки таблоїдів через шлюб, який нібито був укладений із її двійником іспанським бізнесменом Хав'єром Рігау-і-Рольфосом.