Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Фідель Кастро та Говард Г'юз. Найвідоміші шанувальники Джини Лоллобриджиди

Джина Лоллобріджида, італійська актриса, фідель кастро, особисте життя джини лоллобріджиди, коханці джини лоллобріджиди, війна бюстів
Фото: Getty Images | Джина Лоллобриджида та її фото з Фіделем Кастро

Італійська кінодіва померла у 95 років, але її запам'ятали як справжню суперзірку.

Related video

Джина "Ла Лолло" Лоллобриджида померла 16 січня 2023 року у віці 95 років у приватній клініці Риму. Її життя заслуговує на екранізацію, адже вона була справжньою суперзіркою з мільйонами шанувальників, а також успішною фотографкою та скульпторкою. І серед її шанувальників було чимало знаменитостей. Про це пише Daily Mail.

Джина була однією з провідних зірок італійського кіно 1950-х і 1960-х років. Але, що цікаво, акторкою ставати вона не хотіла. У 1944 році її родина переїхала до Риму, де Лоллобриджида вступила до Інституту витончених мистецтв і вивчала скульптуру. Свою красу вона використала, щоб заробити грошей на навчання: малювала шаржі та карикатури і позувала для фотороманів під псевдонімом Діана Лоріс.

У кіно її переконала зніматись мати, коли Джина відкинула чергову пропозицію.

Вона пройшла прослуховування в Cinecitta — італійській версії Голлівуду та говорила, що була не в захваті.

"Я відмовилася, коли мені запропонували мою першу роль. Я сказала їм, що моя ціна становить один мільйон лір, думаючи, що це покладе край усьому. Але вони сказали так!" — згадувала Джина.

За час своєї кар'єри в кіно, вона знімалася разом із Френком Сінатрою, Ерролом Флінном, Бертом Ланкастером, Шоном Коннері та Юлом Бріннером.

Джина Лоллобриджида та Шон Коннері

Вона була фантастично працьовитою — у 1950-ті роки часто знімала по фільму на місяць — і ладнала з усіма, крім Френка Сінатри.

"Нульове почуття гумору", — заявила вона після чергового конфлікту.

Джина Лоллобриджида та Френк Сінатра

Вона відверто говорила в інтерв'ю, що жінки прикидаються дурними перед чоловіками, і наполягаючи на тому, що вона не має проблем для того, щоб бути об'єктивованою як сексуальний об'єкт: "Чому я повинна ображатися? Це не образа", — сказала вона.

У таблоїдах її називали "Моною Лізою 20-го століття" та "спокусницею Тибру". А про її ворожнечу із Софі Лорен ширились легенди. ЗМІ називали їх суперництво "війна бюстів", і навіть на схилі років Джина Лоллобриджида заявила в інтерв'ю, що жодної ворожнечі, по суті, й не було: "Ми такі ж різні, як прекрасний скаковий кінь і коза. Я номер один".

Танець Джини Лоллобриджиди в "Соборі Паризької Богоматері"

Гамфрі Боґарт одного разу сказала, що вона "зробила Мерилін Монро схожою на Ширлі Темпл", а актор Рок Гадсон, її партнер із фільмів "Приходь у вересні" (1961) і "Дивні товариші по ліжку" (1965), який пізніше зізнався в тому, що він гей, казав, що любовні сцени з Джиною не могли не хвилювати.

Рок був не самотній. Джина, здавалося, викликала свого роду безумство, куди б вона не пішла.

Коли в розпал слави вона приїхала до Аргентини з візитом, її зустрів натовп із 60 000 шанувальників, зокрема президент країни Хуан Перон. А в Лондоні у продаж надійшли шорти з її ім'ям, вишитим блискітками ззаду.

Тим часом, її співвітчизники назвали новий сорт салату — лолло росо — на честь її культової кучерявої зачіски. Газета Il Messaggero не втрималася від опису її як "багатої, чарівної, приземленої, життєвої, яскравої, елегантної, імперської, посланниці італійського гламуру у світі".

"Я символ Італії. Я мати Італії", — любила говорити вона, даючи інтерв'ю у своєму палаці з десятьма спальнями в Римі, де по галявинах бродили екзотичні птахи.

Заміжня вона була один раз. Її обранцем став югославський лікар Мілко Скофіч. У цьому шлюбі народилася єдина дитина Джини — Андреа Мілко-молодший, з якою вона встигла посудитися за власні статки.

Але серед її шанувальників були кіномагнат Говард Г'юз, князь Монако Реньє ІІІ та кубинський диктатор Фідель Кастро.

Г'юзу сподобалися її фото, і він запропонував їй кінопроби, запросивши з чоловіком до Голлівуду, але відправивши лише один квиток.

З того моменту, як вона приїхала, він робив усе, що було в його силах, щоб переспати з нею. В аеропорту на нього чекали адвокати з розлучень, він залицявся до неї, надавши номер у розкішному готелі із секретарем і шофером, і протягом трьох місяців щодня відвідував її, закидаючи її подарунками. Але, озираючись назад, Джина завжди жалкувала, що так ефективно відбивалася від нього.

"У той час я була надто безневинна. Пізніше я зрозуміла, що він був дуже цікавою людиною. Цікавішим, ніж мій чоловік", — говорила акторка. Усього через три місяці вона підписала контракт і повернулася додому, сповнена рішучості уникати Голлівуду та працювати переважно у Франції та Італії.

Її першим англомовним фільмом стала картина "Перемоги диявола" 1953 року, в якій вона знімалася з Гамфрі Боґартом.

Тим часом, незважаючи на всі невтомні залицяння Г'юза, він нічого не досяг. Проте ім'я Джини було романтично пов'язане з президентом Індонезії Сукарно та Фіделем Кастро. Втім, кінець її шлюбу поклав роман із Крістіаном Барнардом, південноафриканським піонером у галузі трансплантації серця. Вона розлучилася в 1971 році, як тільки розлучення було легалізоване в Італії, і заявила: "Жінка у 20 років подібна до льоду. У 30 вона тепла. У 40 років вона гаряча. Ми йдемо вгору, тоді, як чоловіки йдуть униз".

Але до кінця 1960-х її кар'єра пішла на спад. Її останній великий фільм "Король, королева, валет" 1972 року отримав не дуже втішні відгуки.

До того ж у неї були проблеми з податками, коли влада штату Каліфорнія конфіскувала її коштовності, вона сказала: "Я не знала, що повинна сплачувати податки. Навіть мафія робить одне попередження".

Але Джина вирішила присвятити себе фотографії. І через два роки написала особистий лист Фіделю Кастро в Гавану, в якому якось переконала кубинського диктатора погодитися на інтерв'ю.

Джина Лоллобріджида, італійська актриса, фідель кастро, особисте життя джини лоллобріджиди, коханці джини лоллобріджиди, війна бюстів Fullscreen
Джина Лоллобриджида та її фото з Фіделем Кастро
Фото: Getty Images

Чотири дні вона летіла на Кубу з "вісьмома камерами, 200 рулонами плівки, десятьма парами нових синіх джинсів, звукорежисером, оператором і помічницею зі США".

"Ми з подругою засмагали оголеними в саду резиденції, коли з'явився чоловік та оголосив про присутність Фіделя. Він усміхнувся мені, вдаючи, що не помічає мого убогого одягу. Він потис мені руку, вітаючи мене на Кубі", — втім, Джина так ніколи і не зізналася, чи був у неї роман із Фіделем, якого вона описувала, як "надзвичайно людяну і гіпнотизувальну людину".

Але цей проєкт мав успіх і вона розпочала успішну кар'єру фотографки, а потім і скульпторки. Численні скандали супроводжували її все її життя і вона часто зверталася до суду.

Джина Лоллобріджида, італійська актриса, фідель кастро, особисте життя джини лоллобріджиди, коханці джини лоллобріджиди, війна бюстів Fullscreen
Джина Лоллобриджида та Хав'єр Рігау-і-Рольфос
Фото: Getty Images

Востаннє вона потрапляла на перші сторінки таблоїдів через шлюб, який нібито був укладений із її двійником іспанським бізнесменом Хав'єром Рігау-і-Рольфосом.