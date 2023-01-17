Фидель Кастро и Говард Хьюз. Самые известные поклонники Джины Лоллобриджиды

Итальянская кинодива умерла в 95 лет, но ее запомнили, как настоящую суперзвезду.

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Джина "Ла Лолло" Лоллобриджида скончалась 16 января 2023 года в возрасте 95 лет в частной клинике Рима. Ее жизнь заслуживает экранизации, ведь она была настоящей суперзвездой с миллионами поклонников, а также успешным фотографом и скульптором. И среди ее поклонников было немало знаменитостей. Об этом пишет Daily Mail.

Джина была одной из ведущих звезд итальянского кино 1950-х и 1960-х годов. Но, что интересно, актрисой становиться она не желала. В 1944 году ее семья переехала в Рим, где Лоллобриджида поступила в Институт изящных искусств и изучала скульптуру. Свою красоту она использовала, чтобы заработать денег на обучение: рисовала шаржи и карикатуры и позировала для фотороманов под псевдонимом Диана Лорис.

В кино ее убедила сниматься мать, когда Джина отвергла очередное предложение.

Она прошла прослушивание в Cinecitta — итальянской версии Голливуда и говорила, что была не в восторге.

"Я отказалась, когда мне предложили мою первую роль. Я сказала им, что моя цена составляет один миллион лир, думая, что это положит конец всему. Но они сказали да!", — вспоминала Джина.

За время своей карьеры в кино, она снималась вместе с Фрэнком Синатрой, Эрролом Флинном, Бертом Ланкастером, Шоном Коннери и Юлом Бриннером.

[ + – ] Джина Лоллобриджида и Шон Коннери

Она была фантастически трудолюбивой — в 1950-е годы часто снимала по фильму в месяц — и ладила со всеми, кроме Фрэнка Синатры.

"Нулевое чувство юмора", — заявила она после очередного конфликта.

[ + – ] Джина Лоллобриджида и Фрэнк Синатра

Она откровенно говорила в интервью, что женщины притворяются глупыми перед мужчинами, и настаивая на том, что у нее нет проблем с тем, чтобы быть объективированной в качестве сексуального объекта: "Почему я должна обижаться? Это не оскорбление", — сказала она.

В таблоидах ее называли "Моной Лизой 20-го века" и "соблазнительницей Тибра". А о ее вражде с Софией Лорен ходили легенды. СМИ называли их соперничество "война бюстов", и даже на склоне лет Джина Лоллобриджида заявила в интервью, что никакой вражды, по сути, и не было: "Мы такие же разные, как прекрасная скаковая лошадь и коза. Я номер один".

[ + – ] Танец Джины Лоллобриджиды в "Соборе Парижской Богоматери"

Хамфри Богарт однажды сказала, что она "сделала Мэрилин Монро похожей на Ширли Темпл", а актер Рок Хадсон, ее партнер по фильмам "Приходи в сентябре" (1961) и "Странные товарищи по постели" (1965), позже признавшийся в том, что он гей, говорил, что любовные сцены с Джиной не могли не волновать.

Рок был не одинок. Джина, казалось, вызывала своего рода безумие, куда бы она ни пошла.

Когда в разгар славы она приехала в Аргентину с визитом, ее встретила толпа из 60 000 поклонников, в том числе президент страны Хуан Перон. А в Лондоне в продажу поступили шорты с ее именем, вышитым блестками сзади.

Тем временем, ее соотечественники назвали новый сорт салата — лолло россо — в честь ее культовой кудрявой прически. Газета Il Messaggero не удержалась от описания ее как "богатой, чарующей, приземленной, жизненной, яркой, элегантной, имперской, посланницы итальянского гламура в мире".

"Я символ Италии. Я мать Италии", — любила говорить она, давая интервью в своем дворце с десятью спальнями в Риме, где по лужайкам бродили экзотические птицы.

Замужем она была один раз. Ее избранником стал югославский врач Милко Скофич. В этом браке родился единственный ребенок Джины – Андреа Милко-младший, с которым она успела посудиться за собственное состояние.

Но среди ее поклонников были киномагнат Говард Хьюз, князь Монако Ренье III и кубинский диктатор Фидель Кастро.

Хьюзу понравились ее фото и он предложил ей кинопробы, пригласив с мужем в Голливуд, но отправив только один билет.

С той минуты, как она приехала, он делал все, что было в его силах, чтобы переспать с ней. В аэропорту его ждали адвокаты по разводам, он ухаживал за ней, предоставив номер в роскошном отеле с секретарем и шофером, и в течение трех месяцев ежедневно навещал ее, бомбардируя ее подарками. Но, оглядываясь назад, Джина всегда сожалела, что столь эффективно отбивалась от него.

"В то время я была слишком невинна. Позже я поняла, что он был очень интересным человеком. Интереснее, чем мой муж", — говорила актриса. Всего через три месяца она подписала контракт и вернулась домой, полная решимости избегать Голливуда и работать в основном во Франции и Италии.

Ее первым англоязычным фильмом стала картина "Победи дьявола" 1953 года, в котором она снималась с Хамфри Богартом.

Между тем, несмотря на все неустанные приставания Хьюза, он ничего не добился. Однако имя Джины было романтически связано с президентом Индонезии Сукарно и Фиделем Кастро. Впрочем, конец ее браку положил роман с Кристианом Барнардом, южноафриканским пионером в области трансплантации сердца. Она развелась в 1971 году, как только развод был легализован в Италии, и заявила: "Женщина в 20 лет подобна льду. В 30 она теплая. В 40 лет она горяча. Мы идем вверх, тогда, как мужчины идут вниз".

Но к концу 1960-х ее карьера пошла на убыль. Ее последний крупный фильм "Король, королева, валет" 1972 года получил не слишком лестные отзывы.

К тому же у нее были проблемы с налогами, когда власти штата Калифорния конфисковали ее драгоценности, она сказала: "Я не знала, что должна платить налоги. Даже мафия делает одно предупреждение".

Но Джина решила посвятить себя фотографии. И два года спустя написала личное письмо Фиделю Кастро в Гавану, в котором каким-то образом убедила кубинского диктатора согласиться на интервью.

[ + – ] Джина Лоллобриджида и ее фото с Фиделем Кастро Фото: Getty Images

Четыре дня спустя она летела на Кубу с "восемью камерами, 200 рулонами пленки, десятью парами новых синих джинсов, звукорежиссером, оператором и помощницей из США".

"Мы с подругой загорали обнаженными в саду резиденции, когда появился мужчина и объявил о присутствии Фиделя. Он улыбнулся мне, делая вид, что не замечает моей скудной одежды. Он пожал мне руку, приветствуя меня на Кубе", — впрочем, Джина так никогда и не призналась, был ли у нее роман с Фиделем, которого она описывала, как "чрезвычайно человечного и гипнотизирующего человека".

Но этот проект имел успех и она начала успешную карьеру фотографа, а потом и скульптора. Многочисленные скандалы сопровождали ее всю ее жизнь и она часто обращалась в суд.

[ + – ] Джина Лоллобриджида и Хавьер Ригау-и-Рольфос Фото: Getty Images

В последний раз она попадала на первые страницы таблоидов из-за брака, который якобы был заключен с ее двойником испанским бизнесменом Хавьером Ригау-и-Рольфосом.