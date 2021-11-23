Кинодива Джина Лоллобриджида судится с собственным сыном за контроль над миллионным состоянием

94-летняя актриса наняла адвоката, который специализируется на делах, связанных с мафией, чтобы победить сына в суде

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида наняла адвоката, а в прошлом прокурора Палермо Антонио Ингроиа, который известен своими победами над членами мафиозных группировок, чтобы совладать с собственным сыном. Об этом пишет Daily Mail.

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64-летний Милко Скофич-младший, единственный сын актрисы от югославского врача, который погиб в автокатастрофе в 1979 году, обвиняет помощника матери, 34-летнего Андреа Пьяцолла, а том, что он выманил у своей знаменитой работодательницы более миллиона фунтов стерлингов, якобы на покупку антиквариата и предметов искусства.

В прошлом году итальянский суд постановил, что Лоллобриджида не может распоряжаться своим состоянием, которое составляет более 35 миллионов фунтов стерлингов. И она может тратить только небольшую сумму на каждодневные расходы, пока дело против Пьяцоллы не закрыто.

Джина не согласна с решением суда и наняла адвоката, чтобы вернуть себе контроль над деньгами. Актриса выбрала с умом. Ее интересы будет представлять бывший прокурор города Палермо Антонио Ингроиа, который известен своими победами над мафиози.

А прессе актриса, которую некогда называли "самой прекрасной женщиной в мире", заявила, что просто хочет, чтобы ей позволили "жить и умереть в мире".

Лоллобриджида заявила, что ее "унижают" и заявила, что у нее есть законное право стареть, не будучи ограбленной.

[ + – ] Джина Лоллобриджида в фильме "Горбун из Нотр-Дама" Фото: Скриншот

"Я этого не заслуживаю, я не сделала ничего плохого, но моя семья злится на меня и не оставляет меня в покое", — сказала она итальянскому телеканалу Rai1.

Пьяцолла стал водителем Джины в возрасте 24 лет и с той поры был повышен до ее помощника. Он сопровождал актрису на мероприятиях, работал переводчиком, а потом переехал к ней со своим партнером. Свою дочь он назвал в честь Лоллобриджиды.

Актриса говорила, что сын вспоминает о ней, лишь когда ему нужны деньги, а потому перестала с ним общаться, уделяя время Андреа и его семье. И хоть его обвиняют в контроле над ее компанией Vissi D'arte, которая управляет активами Лоллобриджиды, и растрате ее средств, актриса утверждает, что это были ее деньги, и она сама решает, как их тратить.

Несколько лет назад кинодива пострадала от действий бывшего бойфренда. Она встречалась с испанским бизнесменом Хавьером Ригау-и-Рольфосом более 20 лет и хотела выйти за него замуж, а когда она отменила свадьбу, то Хавьер все равно женился на ней в Барселоне, использовав двойника актрисы.

[ + – ] Джина Лоллобриджида и Хавьер Ригау-и-Рольфос Фото: Getty Images

Адвокат Хавьера утверждала, что что брак был абсолютно законным, и что Лоллобриджида приезжала в Барселону в августе 2010 года подписывать прошение на заочное заключение брака. При этом адвокат не смогла объяснить, почему голливудская кинозвезда решила выйти замуж за своего экс-возлюбленного спустя четыре года как они расстались. Она сказала только, что Лоллобриджида выбрала брак по доверенности чтобы "избежать шумихи в СМИ".

О браке актриса узнала только в 2013 году, и Ригау было предъявлено обвинение в мошенничестве и подделке документов.