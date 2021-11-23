Кінодіва Джина Лоллобриджида позивається до власного сина за контроль над мільйонним статком

94-річна акторка найняла адвоката, який спеціалізується на справах, пов'язаних із мафією, щоб перемогти сина в суді.

Італійська акторка Джина Лоллобриджида найняла адвоката, а в минулому прокурора Палермо Антоніо Інгроїа, який відомий своїми перемогами над членами мафіозних угруповань, щоб упоратися з власним сином. Про це пише Daily Mail.

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64-річний Мілко Скофич-молодший, єдиний син акторки від югославського лікаря, який загинув в автокатастрофі в 1979 році, звинувачує помічника матері, 34-річного Андреа П'яцолла, а тому, що він виманив у своєї знаменитої роботодавиці понад мільйон фунтів стерлінгів, ніби на купівлю антикваріату та предметів мистецтва.

У минулому році італійський суд ухвалив, що Лоллобриджида не може розпоряджатися своїм статком, який становить понад 35 мільйонів фунтів стерлінгів. І вона може витрачати лише невелику суму на щоденні витрати, доки справа проти П'яцолли не закрита.

Джина не погоджується з рішенням суду і найняла адвоката, щоб повернути собі контроль над грошима. Акторка обрала з розумом. Її інтереси представлятиме колишній прокурор міста Палермо Антоніо Інгроїа, який відомий своїми перемогами над мафіозі.

А пресі акторка, яку колись називали "найпрекраснішою жінкою у світі", заявила, що просто хоче, щоб їй дозволили "жити і померти у світі".

Лоллобриджида заявила, що її "принижують" і заявила, що має законне право старіти, не будучи пограбованою.

[ + – ] Джина Лоллобриджида у фільмі "Горбун із Нотр-Дама" Фото: Скриншот

"Я цього не заслуговую, я не зробила нічого поганого, але моя сім'я сердиться на мене і не дає мені спокою", — сказала вона італійському телеканалу Rai1.

П'яцолла став водієм Джини у віці 24 років і з того часу був підвищений до її помічника. Він супроводжував акторку на заходах, працював перекладачем, а потім переїхав до неї зі своїм партнером. Свою дочку він назвав на честь Лоллобриджиди.

Акторка говорила, що син згадує про неї, лише коли йому потрібні гроші, а тому перестала з ним спілкуватися, приділяючи час Андреа та його родині. І хоч його звинувачують у контролі над її компанією Vissi D'arte, яка керує активами Лоллобриджиди, та розтраті її коштів, акторка стверджує, що це були її гроші, і вона сама вирішує, як їх витрачати.

Кілька років тому кінодіва постраждала від дій колишнього бойфренда. Вона зустрічалася з іспанським бізнесменом Хав'єром Рігау-і-Рольфосом понад 20 років і хотіла вийти за нього заміж, а коли вона скасувала весілля, то Хав'єр все одно одружився з нею в Барселоні, використавши двійника акторки.

[ + – ] Джина Лоллобиджида та Хав'єр Рігау-і-Рольфос Фото: Getty Images

Адвокатка Хав'єра стверджувала, що шлюб був абсолютно законним, і що Лоллобриджида приїжджала в Барселону в серпні 2010 року підписувати прохання на заочний шлюб. При цьому адвокатка не змогла пояснити, чому голлівудська кінозірка вирішила вийти заміж за свого екскоханого через чотири роки після того, як вони розлучилися. Вона сказала лише, що Лоллобриджида вибрала шлюб за дорученням, щоб "уникнути галасу в ЗМІ".

Про шлюб акторка дізналася лише у 2013 році, й Рігау було пред'явлено звинувачення у шахрайстві та підробці документів.