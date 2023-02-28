Зірка фільму "Врятувати рядового Раяна" впала в кому і може померти

Том Сайзмор грав у багатьох відомих фільмах, але зараз його сім'я "складає план кінця його життя".

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61-річний актор Том Сайзмор, зірка фільмів "Врятувати рядового Раяна", "Чорний яструб", "Природжені вбивці", "Народжений 4 липня" та багатьох інших, залишається в комі, без покращення після аневризми головного мозку. Про це пише TMZ.

Сайзмор перебуває у критичному стані у лікарні Лос-Анджелеса після того, як на початку цього місяця переніс аневризму головного мозку у себе вдома. Його менеджер Чарльз Лаго опублікував заяву, в якій йдеться про те, що його родина "сподівається на краще", але актор залишається в критичному стані вже більше тижня.

Лікар вже порекомендував його сім'ї обміркувати план "відходу з життя".

[ + – ] Том Сайзмор у фільмі "Падіння Чорного яструба" Фото: Скриншот

Сім'я актора, який зіграв роль сержанта Хорвата в культовому фільмі Стівена Спілберга "Врятувати рядового Раяна" 1998 року, в даний час визначає курс дій і робить заяву із наказом свого вибору, коли його буде зроблено.

"Ми просимо недоторканності приватного життя його сім'ї в цей скрутний час, і вони хотіли б подякувати сотням послань з молитвами та підтримкою, які були отримані. Це важкий час для них", — сказав Лаго.

Остання роль Сайзмора була у новому незалежному науково-фантастичному фільмі Impuratus, у якому він грав поліцейського детектива, змушеного повірити у надприродне після того, як він став свідком визнання ветерана Громадянської війни на смертному одрі.

Також він грав у трилері 2017 року "Уотергейт: Крах Білого дому".

Кар'єра актора була сповнена скандалів, оскільки він боровся з наркоманією і мав кілька сутичок із законом. Він був заарештований за керування у нетверезому стані, насильство в сім'ї та зберігання наркотиків.

2013 року Сайзмор випустив мемуари, в якій розповів про свій роман з актрисою Елізабет Херлі. Він зізнався, що закохався в Елізабет під час зйомок фільму "Пасажир 57" 1992 року. Пізніше він був одружений з актрисою Мейв Куїніан з 1996 по 1999 рік.

Незважаючи на численні скандали, банкрутства та проблеми з наркотиками, кар'єра Сайзмора була цілком успішною, свого часу він дебютував у фільмі 1989 року "Під замком", де грав разом із Сільвестром Сталлоне, а потім часто знімався у військових драмах.

Після цього він став постійним учасником серіалу USA Network "Стрілок", а потім з'явився в новому серіалі "Твін Пікс".

Нагадаємо, на початку лютого померла одна з найвідоміших акторок Голлівуду – Ракель Велч. Велч прославилася завдяки ролям у фільмах "Чудовисько" та "Мільйон років до нашої ери" і довгий час була "секс-символом", після ставши успішною бізнес-вумен.